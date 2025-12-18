Χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα απέναντι στην Φαρένσε της δεύτερης κατηγορίας, η Μπενφίκα νίκησε 2-0 και προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου. Δεν αγωνίστηκε ο Παυλίδης.

Μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Μπενφίκα και τα... εγκώμια του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Φαρένσε στο Κύπελλο Πορτογαλίας βλέποντας από τον πάγκο το 2-0 των Αετών, με το οποίο «πέταξαν» στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ με τον Ρίος στο 11ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα ο Οταμέντι αστόχησε από την άσπρη βούλα. Χωρίς να ανεβάσει στροφές απέναντι στην Φαρένσε της 2ης κατηγορίας, η Μπενφίκα βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ιβάνοβιτς στο 56', ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.