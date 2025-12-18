Φαρένσε - Μπενφίκα 0-2: Έκλεισε θέση στους «8» του Κυπέλλου, στον πάγκο ο Παυλίδης
Μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Μπενφίκα και τα... εγκώμια του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Φαρένσε στο Κύπελλο Πορτογαλίας βλέποντας από τον πάγκο το 2-0 των Αετών, με το οποίο «πέταξαν» στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ με τον Ρίος στο 11ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα ο Οταμέντι αστόχησε από την άσπρη βούλα. Χωρίς να ανεβάσει στροφές απέναντι στην Φαρένσε της 2ης κατηγορίας, η Μπενφίκα βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ιβάνοβιτς στο 56', ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Oitavos de final da #TaçadePortugal: ✔️#SCFSLB pic.twitter.com/2lf6WKDSaF— SL Benfica (@SLBenfica) December 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.