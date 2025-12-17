Στη δημοσιότητα ήρθαν οι ψήφοι όλων των ποδοσφαιριστών και προπονητών για το βραβείο της FIFA. Τι ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας.

Το βράδυ της Τρίτης (16/12), η FIFA ανέδειξε ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν τον Ουσμάν Ντεμπελέ, με τον Γάλλο winger να παραλαμβάνει το βραβείο ''The Best'', λίγους μήνες μετά -και- τη «Χρυσή Μπάλα» που του απονεμήθηκε.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε στα βραβεία, καθώς προπονητής της χρονιάς αναδείχθηκε ο Λουίς Ενρίκε, ενώ έξι ποδοσφαιριστές του βρέθηκαν στην κορυφαία εντεκάδα. Ο λόγος για τους Ντοναρούμα, Χακίμι, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια και φυσικά Ντεμπελέ.

Στη διαδικασία είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν φυσικά οι αρχηγοί και οι προπονητές των Εθνικών ομάδων, ορισμένοι δημοσιογράφοι, καθώς και φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Από την Εθνική Ελλάδος επομένως, Τάσος Μπακασέτας και Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλήθηκαν να επιλέξουν.

Όπως διέρρευσε η As, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» τίμησε κατά σειρά τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Λαμίν Γιαμάλ και Βιτίνια, ενώ ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός ψήφισε το wonderkid της Μπαρτσελόνα στην 1η θέση, τον Κιλιάν Μπαπέ 2ο και τον Χάρι Κέιν στην 3η θέση.