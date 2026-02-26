Η Μονακό τα έδωσε όλα στο Παρίσι αλλά το τελικό 2-2 έστειλε την Παρί Σεν Ζερμέν στους «16» του Champions League με συνολικό σκορ 5-4.

Η Μονακό πήγε στο Παρίσι έχοντας δύσκολη αποστολή μετά την εντός έδρας ήττα (3-2) από την Παρί Σεν Ζερμέν στο πρώτο ματς αλλά το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παίρνοντας το 2-2 με δέκα παίκτες - με τους πρωταθλητές Ευρώπης βέβαια να παίρνουν το εισιτήριο για τους «16» του Champions League με συνολικό σκορ 5-4.

Οι Μονεγάσκοι προβλημάτισαν τους Παριζιάνους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ακλιούς να ανοίγει το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, ωστόσο η αποβολή του Κουλιμπαλί στο 59ο λεπτό δυσκόλεψε την αποστολή των φιλοξενούμενων.

Ο Μαρκίνιος ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη φάση με κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Ντουέ, ενώ στο 66' ο Κραβατσκέλια πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Κεν σε μακρινό σουτ του Χακίμι και ανέτρεψε τα δεδομένα.

Παρ' όλα αυτά, η Μονακό δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να επαναφέρει την ισορροπία με σουτ του Τέζε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ ακολούθησε μεγάλη ευκαιρία με τον Ακλιούς, που δεν κατάφερε σε... νεκρό χρόνο να στείλει το ματς στην παράταση.