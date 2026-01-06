Νεϊμάρ: «Φλέξαρε» ένα ιδιωτικό jet, ένα Batcopter και ένα Batmobile αξίας 57 εκατομμυρίων
Ο Νεϊμάρ ξέρει πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα… ακόμα κι όταν δεν πατάει στο γήπεδο. Ο 33χρονος σταρ ανέβασε πρόσφατα στο Instagram μια φωτογραφία που μάζεψε χιλιάδες likes και σχόλια από τους φανατικούς του θαυμαστές. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να μην κεντρίσει το ενδιαφέρον, αφού στέκεται δίπλα στο Batmobile του, ενώ πίσω του ξεχωρίζουν το Batcopter και το μαύρο ιδιωτικό τζετ του, ένα Dassault Falcon 900LX.
Η εικόνα έγινε αμέσως viral, καθώς δείχνει τη «Batman» πλευρά του Βραζιλιάνου σταρ σε όλο της το μεγαλείο. Ο 33χρονος σταρ στέκεται δίπλα στο Batmobile αξίας περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, το Batcopter στα 12,5 εκατομμύρια και το τζετ στα 46 εκατομμύρια σε ένα σκηνικό που θυμίζει σκηνή από ταινία. Στη λεζάντα έγραψε: «Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».
Φανατικός θαυμαστής του Batman, ο Νεϊμάρ έχει ακόμη αδυναμία στα εντυπωσιακά οχήματα αφού στη γκάμα του έχει από Rolls-Royce και Bentley μέχρι Lamborghini, Aston Martin και Maserati.
