Η Σάντος γνωστοποίησε, μέσω ενός πολύ εντυπωσιακού βίντεο, την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νεϊμάρ.

Σάντος και Νεϊμάρ βρήκαν την χρυσή τομή και εν τέλει ο βραζιλιάνος επιθετικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την φανέλα της ομάδας με την οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος διεθνής, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της πόλης του τον Ιανουάριο του 2025 και αντιμετώπισε μια νέα σειρά τραυματισμών, αλλά τελικά την βοήθησε να επιβιώσει και να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία της Βραζιλίας, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Σάντος μέχρι και το τέλος του 2026.

Η είδηση αυτή ​​έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα αφότου ο βραζιλιάνικος σύλλογος δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο άφησε να εννοηθεί ότι ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στην ομάδα κανονικά και την επόμενη σεζόν.

«Ο αιώνιος Neymar Jr ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Santos FC μέχρι το τέλος της σεζόν για να συνεχίσει να γράφει την ιστορία του στο ποδόσφαιρο με την ομάδα μας», έγραφε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Σάντος.

O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽



O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl

— Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026

«Το 2025 ήταν μια ξεχωριστή και δύσκολη χρονιά για μένα, μια περίοδος χαράς και υπέρβασης εμποδίων που κατάφερα να ξεπεράσω μόνο χάρη στην αγάπη σας. Το 2026 ήρθε και η μοίρα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Η Σάντος είναι το μέρος μου. Είμαι εδώ στο σπίτι, ασφαλής και χαρούμενος. Και μαζί σας θέλω να πετύχω τα υπόλοιπα όνειρά μου», δήλωσε ο Νεϊμάρ μετά την επισημοποιήση της υπογραφής του νέου συμβολαίου του.

Η Σάντος ανακοίνωσε στις 22 Δεκεμβρίου ότι ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε με επιτυχία σε μια μικρή επέμβαση στο αριστερό του γόνατο. Δεν έχει αγωνιστεί για τη Βραζιλία από τότε που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου κατά τη διάρκεια ενός προκριματικού αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Οκτώβριο του 2023.

Ο στόχος του όμως παραμένει ξεκάθαρος: να πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με την φανέλα του συλλόγου του και να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή φυσική του κατάσταση, έτσι ώστε να τον συμπεριλάβει ο Κάρλο Αντσελότι στην αποστολή της «Σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.