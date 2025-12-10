Ο Νεϊμάρ, όπως όλα δείχνουν, θα επισκεφθεί ειδικό «θαυματουργό» γιατρό, για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τελείως τον τραυματισμό του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Νεϊμάρ, παράκουσε τις οδηγίες των γιατρών του και παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, αγωνίστηκε κανονικά στα τελευταία ματς της Σάντος στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και κατάφερε, όχι μόνο να την σώσει από τον διαφαινόμενο υποβιβασμό, αλλά και να την βγάλει στις θέσεις που δίνουν εισιτήριο για το Κόπα Σουνταμερικάνα, το αντίστοιχο Europa League.

Ο Βραζιλιάνος, τώρα που τελείωσε και επίσημα η σεζόν, αναμένεται να υποβληθεί σε μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή στο αριστερό του γόνατο (ένα είδος «ξυσίματος» του μηνίσκου) και, σύμφωνα με πληροφορίες του «ESPN Βραζιλίας», αναμένεται να ξεκινήσει θεραπεία με τον διάσημο Βραζιλιάνο φυσιοθεραπευτή Εντουάρντο Σάντος.

Γνωστός στο ποδοσφαιρικό κόσμο ως «Δρ. Μίρακλ» (ο Δρ.Θαυματουργός), ο 45χρονος γιατρός είναι παγκοσμίως γνωστός για την επιβολή θεραπειών σε χρόνο ρεκόρ, συχνά χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν είναι ευρέως διαδεδομένοι στον τομέα του.

Ο «θαυματουργός» αποφοίτησε από το PUC (Παπικό Καθολικό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο) και κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην αθλητιατρική, ενώ επί χρόνια ηγήθηκε του ιατρικού τμήματος της Κινέζικης Σανγκάι Πόρτ, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στη Βιτέσε της Ολλανδίας και της Ζενίτ της Ρωσίας.

Το βιογραφικό του Σάντος περιλαμβάνει ασθενείς υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων οι συμπατριώτες του Χουλκ, Όσκαρ, Φιλίπε Κουτίνιο και, πιο πρόσφατα, οι Ματέους Κούνια και Βάντερσον, ενώ έχει επίσης αναλάβει στο παρελθόν και διεθνείς ποδοσφαιριστές όπως τον Κολομβιανό Φαλκάο Γκαρσία, αλλά και τον Βέλγο, Άξελ Βίτσελ, αμφότεροι πρώην παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το ταλέντο του Εντουάρντο είναι τόσο μεγάλο που, το 2016 η Σανγκάι Πορτ αναγκάστηκε να πληρώσει υψηλή αποζημίωση από την Ζενίτ για να τον αποκτήσει. Πριν από αυτό, το 2015, ο φυσικοθεραπευτής είχε τεράστιο αντίκτυπο στη θεραπεία, του πλεόν παίκτη της Πάφου, Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος τότε αγωνιζόταν ακόμη στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο γαλλικός σύλλογος εκτίμησε ότι θα χρειαστούν οκτώ έως δέκα εβδομάδες για να αναρρώσει ο Βραζιλιάνος αμυντικός από ένα μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπιζε, όμως παρενέβη ο Εντού και τον είχε έτοιμο να αγωνιστεί σε μόλις δέκα ημέρες.

Αυτή τη στιγμή ο Σάντος βρίσκεται στην Αγγλία, όπου βοηθάει στη θεραπεία του επιθετικού Ροντρίγκο Μουνίθ, πρώην παίκτη της Φλαμένγκο και νυν της Φούλαμ. Αναμένεται να επιστρέψει στη Βραζιλία για να ξεκινήσει τη θεραπεία του Νεϊμάρ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, με μοναδικό στόχο να προετοιμάσει πλήρως τον παίκτη και να τον έχει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.