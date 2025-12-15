Το γκολ... χρυσάφι του Κουτσουπιά για την ανατροπή της Φροζινόνε
Ολοταχώς για... άνοδο στη Serie A κινείται η Φροζινόνε με τον Ηλία Κουτσουπιά να είναι εκ των κορυφαίων παικτών στο ρόστερ της καθώς έχει προσφέρει τόσο σε αριθμούς όσο και στη συνολική παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.
Ο 24χρονος χαφ έφτασε τα έξι γκολ σε 16 ματς πρωταθλήματος καθώς σκόραρε και απέναντι στη Πεσκάρα, βάζοντας τις βάσεις για τη σπουδαία ανατροπή που έστειλε τον σύλλογο του στο +3 από τη Μόντσα.
Παρότι η Πεσκάρα προηγήθηκε μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, η Φροζινόνε βρήκε γρήγορα τον δρόμο της ισοφάρισης μόλις στο 5ο λεπτό με εντυπωσιακή ενέργεια και σουτ από τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα η ομάδα του ολοκλήρωσε την ανατροπή (2-1) και εκμεταλλεύτηκε τη γκέλα της Μόντσα για να πάει στο +3.
