Σαν τη μύγα μέσα στο... γάλα ξεχώρισε ο Ραμαζάν Μπάγκντατ κόντρα στους Νέους του Ολυμπιακού και το Gazzetta σας συστήνει τον 19χρονο φορ που αποτελεί καυτό project της Καϊράτ Αλμάτι.

«Δεν χρειάζεται να σου πω πολλά, απλώς ένα όνομα. Ραμαζάν Μπάγκντατ», ήταν η απάντηση ενός συναδέλφου από το Καζακστάν μόλις τον ρώτησα κάποιες πληροφορίες για τους Νέους της Καϊράτ Αλμάτι ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Youth League.

Μία γρήγορη ματιά στα ΜΜΕ της χώρας βλέπεις ότι μετά το άστρο του Σατπάεφ και τις επενδύσεις της ομάδας, το όνομα του 19χρονου φορ παίζει συνεχώς ως το επόμενο μεγάλο όνομα στο ποδόσφαιρο του Καζακστάν και κόντρα στους Πειραιώτες έδειξε ένα μεγάλο δείγμα του ταλέντου του.

Ήταν μόλις το δεύτερο ματς στο φετινό Youth League όπου ο ταλαντούχος επιθετικός έπαιξε σε ολόκληρο παιχνίδι και όπως με τη Κοπεγχάγη, ήταν και πάλι ο κορυφαίος του γηπέδου. Κόντρα στον Ολυμπιακό άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό και ταλαιπώρησε ουκ ολίγες φορές τους αμυντικούς των «ερυθρολεύκων», οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη (2-0).

Το Gazzetta σας συστήνει το next big thing του Καζακστάν, τα πρώτα του βήματα και οι εντυπωσιακοί αριθμοί μέχρι την πρώτη ομάδα.

Επαγγελματικό ντεμπούτο στα 16 του και οι εντυπωσιακοί αριθμοί με την Κ18

Γέννημα-θρέμμα από το Αλμάτι. Ο Ραμαζάν Μπάγκντατ ξεκίνησε από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες της Καϊράτ Αλμάτι και αρκετά γρήγορα έδειξε ότι δεν είναι σαν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Δεν ήταν μόνο η σωματική και φυσική κατάσταση του αγοριού αλλά και η τρομερή τεχνική κατάρτιση που είχε, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο Καζακστάν.

Ο τρόπος που κρατούσε και χειριζόταν την μπάλα, έκανε τους προπονητές του να τον χρησιμοποιούν είτε ως φορ, είτε ως εξτρέμ, μαθαίνοντας και τις δύο θέσεις εξαιρετικά. Με την Κ18 είχε σαρώσει τα πάντα, πανηγυρίζοντας δύο σερί πρωταθλήματά ενώ στην περσινή σεζόν, είχε προλάβει να πετύχει οκτώ γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές πριν ανέβει μόνιμα στη Β' ομάδα.

Ωστόσο το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη δεύτερη κατηγορία του Καζακστάν με τη Β' ομάδα το έκανε σε ηλικία μόλις 16 ετών και δεν άργησε να καθιερωθεί και εκεί με εντυπωσιακό τρόπο. Στην πρώτη του χρονιά ως μόνιμο μέλος εκεί, μάτωσε τα αντίπαλα δίχτυα 11 φορές σε 15 συμμετοχές, οδηγώντας τον σύλλογο στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Πρωταθλητής και το ξεχωριστό παιχνίδι με τη Σέλτικ

Η ονειρική περσινή σεζόν, έκανε άπαντες από την πρώτη ομάδα να στρέψουν τα βλέμματα τους στον Ραμαζάν Μπάγκντατ. Στα 18 του χρόνια είχε προλάβει να φτάσει τα 10 γκολ σε 13 ματς με την Κ18 και τα 11 τέρματα σε 15 παιχνίδια με τη Β' ομάδα μέχρι να έρθει η στιγμή να περάσει το κατώφλι της πρώτης ομάδας.

Τον Μάρτιο του 2025 και μάλιστα στο ντέρμπι με την Αστάνα έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν άλλα 12 ματς πρωταθλήματος μέχρι να λάβει το μετάλλιο του πρωταθλητή και έχοντας και τρία γκολ στο παλμάρε του. Δεν το λες και λίγο για ένα παιδί από τα 18 στα 19 του, όμως το αποκορύφωμα ήταν στην Ευρώπη.

Ο Ράφαελ Ουραζμπάκτιν τον εμπιστεύτηκε για τα προκριματικά του Champions League έπαιξε τον δικό του ρόλο σε αυτή τη μεγάλη πορεία προς την πρόκριση στο League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μπήκε ως αλλαγή με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας και την Κουπς όμως η βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ ήταν με τη Σέλτικ.

Εκείνη η τρελή βραδιά όπου η Καϊράτ και το Καζακστάν ανέβηκε στο πάνθεον της ιστορίας στη χώρα. Οι δύο ισοπαλίες, οδήγησαν το ματς στην παράταση και από εκεί και στα πέναλτι, όπου με 3-2, οι Καζάκοι προκρίθηκαν στο μεγάλο ραντεβού της διοργάνωσης.

Εντυπωσιάζει με την Κ21 του Καζακστάν και τα δείγματα με τον Ολυμπιακό

Διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του. Ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα, πρωταθλητής με αυτή, τρία γκολ στα πρώτα 13 ματς πρωταθλήματος και ιστορικές στιγμές κόντρα στη Σέλτικ για το Champions League. Και μέσα σε όλα αυτά, έρχεται και η κλήση στην Κ21 του Καζακστάν παρότι ήταν από τα 18 στα 19.

Στα δύο πρώτα ματς με Αγγλία και Ανδόρρα δεν σκόραρε αλλά στη δυάδα του Νοεμβρίου ήταν... φωτιά. Άνοιξε το σκορ κόντρα στη Σλοβακία αλλά εν τέλει η χώρα του ηττήθηκε με 2-1 ενώ το ίδιο έκανε και κόντρα στην Μολδαβία αλλά το ματς έληξε ισόπαλο με 1-1. Με λίγα λόγια, στα τέσσερα ματς που αγωνίστηκε, σημείωσε τα μοναδικά γκολ της χώρας.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς του Youth League, χωρίς να παίξει σε κανένα πάνω από ένα ημίχρονο. Όταν συνέβη κόντρα σε Κοπεγχάγη και Ολυμπιακό, ο 19χρονος επιθετικός ήταν εντυπωσιακός καθώς κόντρα στους Δανούς πέτυχε ένα γκολ και είχε μία ασίστ στο τελικό 2-2 και κόντρα στους Πειραιώτες άνοιξε το σκορ για το τελικό 2-0.

Ειδικά κόντρα στους Πειραιώτες, έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση. Ταλαιπώρησε σε μεγάλο βαθμό τον Μίλισιτς, η κίνηση που κάνει το γκολ με το κοντρόλ και την εκτέλεση θυμίζει δείγματα αρκετά ταλαντούχου ποδοσφαιριστή. Ντρίμπλα, ταχύτητα, εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, κουβάλημα της μπάλας στο επιθετικό τρίτο και δίχως να κάνει κατάχρηση. θα μπορούσε να έχει και ασίστ αν ο Καλικούλοφ νικούσε τον Γεωργακόπουλο σε τετ-α-τετ στο ματς.

Στη γενική εικόνα, το όνομα του Ραμαζάν Μπάγκντατ έχει πλέον τη δυναμική του στο «αύριο» στο ποδόσφαιρο του Καζακστάν. Και ο ίδιος το αποδεικνύει συνεχώς.