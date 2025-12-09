Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Καϊράτ στην Αστάνα (2-0), έμεινε στους επτά βαθμούς και στην 20η θέση του Youth League και αναζητά ένα... θαύμα για να περάσει.

Οι Νέοι του Ολυμπιακού χρειάζονταν τη νίκη κόντρα στην (αδιάφορη βαθμολογικά) Καϊράτ Αλμάτι για να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Youth League, ωστόσο η ήττα με 2-0 , τους έφερε σε πολύ δύσκολη θέση με τις πιθανότητες να γερνούν προς αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Με αυτή την ήττα, οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του στο League Phase του θεσμού, τερματίζοντας με 7 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές (δύο νίκες, μία ισοπαλία, τρεις ήττες) και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 20η θέση δίχως κανένα άλλο ματς να έχει πραγματοποιηθεί με συντελεστή γκολ στο -2 (παίζουν ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας).

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονται στο ακουστικό τους σε επτά διαφορετικά (!) παιχνίδια προκειμένου να μάθουν αν θα περάσουν στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τερματίσει μέχρι 22ος για να βρεθεί στην επόμενη φάση αλλιώς το ταξίδι του στην Ευρώπη θα ολοκληρωθεί από τώρα.

Οι ομάδες που έχει από κάτω του είναι οι:

21.Λεβερκούζεν (7 βαθμού, -8 γκολ)

22. Μονακό (6 βαθμοί, +5 γκολ)

23. Νάπολι (6 βαθμοί, 0 γκολ)

24. Αϊντχόφεν (5 βαθμοί, +2 γκολ)

25. Γιουβέντους (4 βαθμοί, +1 γκολ)

26. Μαρσέιγ (4 βαθμοί, -2 γκολ)

27. Αταλάντα (4 βαθμοί, -5 γκολ)

28. Καϊράτ Αλμάτι (4 βαθμοί, -7) - Έχει αποκλειστεί

29. Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ (4 βαθμοί, -8)

30. Γαλατασαράι (4 βαθμοί, -10)

Όλες οι παραπάνω μπορούν να τον προσπεράσουν στην βαθμολογία και ο Ολυμπιακός θα ήθελε να πέσει μόλις δύο θέσεις για να συνεχίσει. Δηλαδή περιμένει πέντε υπέρ του αποτελέσματα από αυτά τα επτά παιχνίδια. Λίγο δύσκολο αλλά όπως είπαμε, περιμένει το θαύμα.

Ας δούμε τι περιμένει από κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Λεβερκούζεν (vs Νιούκαστλ) - 10/12 στις 15:00

Μόνο ήττα βολεύει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι των Γερμανών. Στην ισοβαθμία οι Πειραιώτες είναι από πάνω με καλύτερο συντελεστή γκολ αλλά οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, θα φέρει τους Γερμανούς από πάνω.

Μονακό (vs Γαλατασαράι) - 9/12, στις 16:00

Επίσης χρειάζεται μόνο την ήττα της Μονακό ο Ολυμπιακός σε αυτό το ματς. Παρότι είναι έναν βαθμό πιο κάτω, σε περίπτωση που η γαλλική ομάδα πιάσει τους επτά βαθμούς, στην ισοβαθμία ξεπερνάει τους Πειραιώτες με καλύτερο συντελεστή γκολ. Για νίκη δεν το συζητάμε καν. Όσον αφορά τη Γαλασαράι, και να νικήσει έχει μεγάλη διαφορά στο γκολ από τους Πειραιώτες (-10), οπότε δεν θα τον προσπεράσει ακόμα και με νίκη.

Νάπολι (vs Μπενφίκα) - 10/12 στις 13:00

Ακριβώς όσα γράψαμε για τη Μονακό, ισχύουν και για τη Νάπολι. Απόλυτη ισορροπία στα γκολ (3-3) με αποτέλεσμα η ισοπαλία να τη φέρει πάνω από τον Ολυμπιακό σε περίπτωση ισοβαθμίας, οπότε και εδώ θέλει μόνο ήττα ο Ολυμπιακός.

Αϊνχτόφεν (vs Ατλέτικο Μαδρίτης) - 9/12, στις 15:00

Φτάνουμε στις ομάδες που ο Ολυμπιακός ζητάει δύο αποτελέσματα. Η Αϊντχόφεν έχει πέντε βαθμούς, οπότε είτε φέρει ισοπαλία, είτε χάσει, το ίδιο κάνει για τους Πειραιώτες προκειμένου να τον προσπεράσουν. Φυσικά σε περίπτωση νίκης, οι Ολλανδοί θα πάνε στο +1 από την ομάδα του Σίμου.

Γιουβέντους (vs Πάφος) - 10/12 στις 16:00

Αν ο Ολυμπιακός δεν είχε το «μείον» στον συντελεστή του γκολ, ίσως να μην συζητούσαμε για τις ομάδες από εδώ και κάτω. Αλλά αυτή η διαφορά, κάνει τη Γιουβέντους φαβορί για να τον προσπεράσει. Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν ήττα ή ισοπαλία κόντρα στην Πάφο, αλλιώς σε περίπτωση νίκης, ο ιταλικός σύλλογος προσπερνάει τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία.

Μαρσέιγ (vs Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ) - 9/12, στις 15:30

Το ίδιο ισχύει και για τη Μαρσέιγ, η οποία είναι στο -2 αλλά σε περίπτωση νίκης με τη Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ, τότε θα έχει καλύτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό και στην ισοβαθμία θα τον προσπεράσει. Έτσι, οι Πειραιώτες επιθυμούν ισοπαλία ή ήττα των Γάλλων ενώ στην περίπτωση του βέλγικου συλλόγου, όπως ισχύει και για τη Γαλατασαράι, η διαφορά στα γκολ με τον Ολυμπιακό είναι μεγάλη (-8 έχουν οι Βέλγοι), οπότε είναι δύσκολο ακόμα και με νίκη να τον προσπεράσουν.

Αταλάντα (vs Τσέλσι) - 9/12, στις 15:00

Και τέλος η Αταλάντα που μοιάζει το πιο απίθανο να προσπεράσει τον Ολυμπιακό. Ο λόγος είναι ότι και να νικήσει την Τσέλσι, θα πρέπει να το κάνει με τέσσερα γκολ διαφορά για να «καβαλήσει» τους Πειραιώτες καθώς έχουν πρόβλημα στο γκολ (-5). Οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι Πειραιώτες θέλουν ήττα, ισοπαλία ή νίκη με λιγότερα από τέσσερα τέρματα.

Μπορεί κάποια από τους από πάνω να πέσουν κάτω από τον Ολυμπιακό; Και βέβαια!

Συγκεκριμένα οι Άιντραχτ Φρανκφούρτης (+3), η Κοπεγχάγη (-2) και ο Άγιαξ (0) έχουν 7 βαθμούς, όσους και ο Ολυμπιακός. Εφόσον ηττηθούν και με σκορ που θα ρίξει τον συντελεστή κάτω από τον Ολυμπιακό, τότε θα λειτουργήσει υπέρ των Πειραιωτών για την πρόκριση.

Η Αίντραχτ φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (9/12, στις 17:00) και ο Ολυμπιακός θέλει να χάσει με έξι γκολ και πάνω διαφορά

Ο Άγιαξ θα αγωνιστεί στην έδρα της Καραμπάγκ (10/12, στις 12:00) όπου οι Πειραιώτες θα ήθελαν ήττα με τρία γκολ διαφορά

Η Κοπεγχάγη θα παίξει στην Βιγιαρεάλ (10/12, στις 13:00) όπου ο Ολυμπιακός χρειάζεται ήττα με πέντε γκολ διαφορά.

Με τέσσερα από τα ματς που... καίγεται ο Ολυμπιακός αν είναι προγραμματισμένα για σήμερα (9/12), δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της μέρας να έχει ξεκαθαρίσει αν οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζεται να ελπίζουν ή όχι για να συνεχίσουν στο Youth League.

Τι γίνεται αν περάσει ο Ολυμπιακός;

Σε περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση, οι Πειραιώτες θα μείνουν σίγουρα στο γκρουπ θέσεων 17 με 22. Αυτές οι ομάδες διασταυρώνονται με αυτές που τερμάτισαν στο League Phase στις θέσεις 1 με 6 για τη φάση των «32».

Όπερ σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο εφόσον περάσει και ο ΠΑΟΚ στο μονοπάτι των πρωταθλητών από τη Λέγκια Βαρσοβίας σε αυτή τη φάση αλλά ίσως έχουμε στην επόμενη, πάντα με την προϋπόθεση να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.