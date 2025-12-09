Δεν κατάφεραν ποτέ να... ζεσταθούν στην παγωμένη Αστάνα οι Νέοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι ηττήθηκαν με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι και πλέον περιμένουν ένα... θαύμα από συνδυασμό αποτελεσμάτων για να προκριθούν στο Youth League.

Σε ένα παιχνίδι που τίποτα δεν πήγε καλά, οι Νέοι του Ολυμπιακού ηττήθηκαν με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι στην Astana Arena για την τελευταία αγωνιστική του League Phase του Youth League και πλέον περιμένουν ένα... θαύμα για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Έτσι έπαιξαν

Η Καϊράτ παρατάχθηκε με τον Καλμούρζα στην εστία και τους Νουργκάλιεφ, Σεν, Μπαζαρμπάγιεφ και Τασπουλάτοφ στην τετράδα της άμυνας. Ο Ντουίσενμπεκ ήταν στο «6» πίσω από τους Μακαμετζάν και τον Αμπίς ενώ ο Καλικούλοφ με τον Μπιρκουμάνοφ έπαιξαν ως εξτρέμ τον φορ Μπαγκντάτ.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη ξεκίνησε με τον Γεωργακόπουλο στο τέρμα, τους Αλαφάκη, Μίλισιτς, Καρκατσάλη και Σιώζο στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Φίλης κινήθηκε μπροστά τους με τον Λιατσικούρα. Ο Χάμζα έπαιξε στο «10» ενώ ο Τουφάκης με τον Κολοκοτρώνη ήταν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Κορτές στην κορυφή.

Νευρικότητα, έλλειψη υπομονής και... Μπαγκντάτ υπέγραψαν ένα κακό α' μέρος!

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, με την Καϊράτ να πιέζει από το πρώτο λεπτό και να βάζει δύσκολα στην κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα του Σίμου. Τελικά το λάθος ήρθε μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Αλαφάκης έχασε την μπάλα κοντά στην περιοχή, ο Μπαγκντάτ πέρασε τον Μίλισιτς που έπεσε άσχημα πάνω του και ο 19χρονος με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Όσο κυλούσε το πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι αλλά χωρίς να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός προς την αντίπαλη εστία. Αντιθέτως, η Καϊράτ έφτασε πιο κοντά σε ένα δεύτερο γκολ αλλά ο Γεωργακόπουλος είπε δύο φορές «όχι» λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο.

Αρχικά στο 37ο λεπτό ο Καλικούλοφ βρέθηκε μπροστά από την αντίπαλη εστία μόνος του αλλά η μπάλα πήγε δίπλα από το δοκάρι. Μετά από αυτό, στο Μπαγκντάτ πέρασε τον Μίλισιτς στην περιοχή αλλά το σουτ σταμάτησε στον Έλληνα πορτιέρε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Καλικούλοφ βρέθηκε απέναντι από την αντίπαλη εστία, αλλά το σουτ του εξουδετερώθηκε από Γεωργακόπουλο.

Copy/Paste το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο

Όσο άσχημα ξεκίνησε το πρώτο, άλλο τόσο άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, με την Καϊράτ να επαναλαμβάνει την πίεση της. Στο 47ο λεπτό ο Μπιρκουμάνοφ είδε το σουτ του να καταλήγει δίπλα από την εστία του Γεωργακόπουλου ωστόσο η απάντηση ήρθε από την προβολή του Καρκατσάλη από κοντά στο 55' όμως το πλασέ του ήταν αρκετά αδύναμο.

Δύο λεπτά μετά, από τη στιγμή που δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το δεύτερο γκολ. Ο Αμπίς πήρε την μπάλα στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, ο Μίλισιτς δεν κατάφερε να τον σταματήσει, ο Καρκατσάλης δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει και με αριστερό σουτ κλείνοντας προς τα μέσα, ο νεαρός χαφ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Ο Καλικούλοφ με τον Μπαγκντάτ προσπάθησαν να βρουν και τρίτο γκολ όμως και δύο είχαν άστοχες προσπάθειες προς την εστία.

Άργησε να... ζεσταθεί

Η είσοδος του Βασιλακόπουλου και των Καλαϊτζίδη και Ρολάκη, η επίθεση του Ολυμπιακού ανέβηκε αρκετά, με τους Πειραιώτες να φτάνουν σε τρεις καλές ευκαιρίες για γκολ όμως ο Καλμούρζα είχε την απάντηση σε δύο από αυτές.

Αρχικά στο 68ο λεπτό, ο Ρολάκης βρήκε τον Βασιλακόπουλο στην περιοχή αλλά το σουτ σταμάτησε στον Καζάκο πορτιέρε ενώ στη συνέχεια, από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Καλαϊτζίδης πήρε την κεφαλιά αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει.

Ο Λιατσικούρας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στο 71ο λεπτό μέσα στην περιοχή αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Στο 83' ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής στην περιοχή μετά από ωραία ενέργεια αλλά το σουτ πήγε άουτ.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, με την Καϊράτ να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στο Youth League και τον Ολυμπιακό να περιμένει ένα τρελό συνδυασμό αποτελεσμάτων για να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Καϊράτ: Καλμούρζα, Νουργκαλίγιεβ, Σεν, Μπαζαρμπάγιεφ, Τασπουλάτοφ, Μακχαμετζάν, Ντουισενμπέκ, Αμπίς, Καλικούλοφ, Μπιρκουβάκοφ, Μπαγκντάτ

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος – Σιόζος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης – Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Φίλης, Χάμζα, Τουφάκης – Κόρτες