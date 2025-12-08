Ο Νεϊμάρ απάντησε με τον δικό του... ιδιαίτερο τρόπο στις προκλήσεις του 23χρονου Γκιγιέρμε της Κρουζέιρο.

Ήταν μια ημέρα απόλυτης χαράς και λύτρωσης για τον Νεϊμάρ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είχε και τα... νευράκια της. Ο Βραζιλιάνος legend έκανε πράγματα και θαύματα στην τελική ευθεία και μπόρεσε να κρατήσει στη Serie A την αγαπημένη του Σάντος.

Τη σωτηρία της σφράγισε η νίκη με 3-0 επί της Κρουζέιρο, με τον «Νέι» να λυγίζει από συγκίνηση, να πανηγυρίζει πανευτυχής, να ανοίγεται όπως δεν το έχει κάνει ξανά. Με τ λήξη πάντως είχαμε και... μανούρα.

Ο 23χρονος μέσος της Κρουζέιρο, Ράιαν Γκιγιέρμε, καθ'όλη τη διάρκεια του ματς μάρκαρε σκληρά και έπαιζε με τα νεύρα του Νεϊμάρ, προκαλώντας τον. Κάπως έτσι, ο 33χρονος «ξέσπασε» και μετά το τελευταίο σφύριγμα τού είπε: «Είσαι παιδάκι, ηρέμησε λίγο με τη μικρή σου π0!@%α, ηλίθιο»!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μάλιστα ένωσε και τα δάκτυλά του, συμπληρώνοντας τα λόγια του με χαρακτηριστική χειρονομία κατά του Γκιγιέρμε.