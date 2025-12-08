Νεϊμάρ: Έξαλλος με νεαρό αντίπαλο, του την είπε για το... μικρό του μόριο! (vid)
Ήταν μια ημέρα απόλυτης χαράς και λύτρωσης για τον Νεϊμάρ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είχε και τα... νευράκια της. Ο Βραζιλιάνος legend έκανε πράγματα και θαύματα στην τελική ευθεία και μπόρεσε να κρατήσει στη Serie A την αγαπημένη του Σάντος.
- Ο Νεϊμάρ για την «απειλή» του υποβιβασμού με τη Σάντος: «Ζήτησα πρώτη φορά ψυχολογική βοήθεια, είχα πιάσει πάτο!»
Τη σωτηρία της σφράγισε η νίκη με 3-0 επί της Κρουζέιρο, με τον «Νέι» να λυγίζει από συγκίνηση, να πανηγυρίζει πανευτυχής, να ανοίγεται όπως δεν το έχει κάνει ξανά. Με τ λήξη πάντως είχαμε και... μανούρα.
— Liberta depre02 (@videos___aleato) December 7, 2025
Ο 23χρονος μέσος της Κρουζέιρο, Ράιαν Γκιγιέρμε, καθ'όλη τη διάρκεια του ματς μάρκαρε σκληρά και έπαιζε με τα νεύρα του Νεϊμάρ, προκαλώντας τον. Κάπως έτσι, ο 33χρονος «ξέσπασε» και μετά το τελευταίο σφύριγμα τού είπε: «Είσαι παιδάκι, ηρέμησε λίγο με τη μικρή σου π0!@%α, ηλίθιο»!
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μάλιστα ένωσε και τα δάκτυλά του, συμπληρώνοντας τα λόγια του με χαρακτηριστική χειρονομία κατά του Γκιγιέρμε.
