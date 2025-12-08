Ο Νεϊμάρ αποκάλυψε ότι αναζήτησε ψυχολογική στήριξη από ειδικό μετά την ήττα της Σάντος από τη Φλαμένγκο, που τούς έφερε στα πρόθυρα του υποβιβασμού.

Ο Νεϊμάρ μπορεί να έχει δεχθεί σφοδρεία κριτική φέτος, ωστόσο απέδειξε ότι είναι εκεί για τη Σάντος όταν τον χρειάζεται. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ στα τέσσερα πρόσφατα παιχνίδια το πήρε εντελώς πανω του και με πέντε γκολ και μία ασίστ έσωσε την ομάδα του από τον υποβιβασμό στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μετά το 3-0 απέναντι στην Κρουζέιρο, ο 33χρονος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, ενώ παράλληλα γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις φέτος έχει λυγίσει συναισθηματικά στο γήπεδο δείχνοντας ότι δεν είναι άτρωτος και... αναίσθητος απέναντι στα πολύ σκληρά σχόλια που έχει δεχθεί μέσω των social media.

Ο Νεϊμάρ μάλιστα μίλησε για πρώτη φορά για τη «μάχη» που έδωσε για την ψυχική του υγεία αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ειδικό προκειμένου να διαχειριστεί την ήττα από τη Φλαμένγκο που έφερε τη Σάντος μία ανάσα από τον υποβιβιασμό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βραζιλιάνος στις δηλώσεις του

«Μετά τον αγώνα με τη Φλαμένγκο, δέχτηκα υπερβολική κριτική. Όταν πρόκειται για μένα, οι άνθρωποι πάντα υπερβαίνουν τα όρια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα ψυχολογική βοήθεια, όταν η συναισθηματική μου κατάσταση έπεσε στο μηδέν. Δεν είχα πια τη δύναμη να σηκωθώ μόνος μου.Ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου, η οικογένειά μου ήταν εξαιρετικά σημαντικοί εκείνη τη στιγμή, βοηθώντας με να ξανασταθώ στα πόδια μου. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, πιστεύω ότι δεν θα είχα τη δύναμη να επιστρέψω.

Είχα κάνει ξανά ψυχοθεραπεία κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά όχι επειδή βρισκόμουν σε κακή κατάσταση… ήταν επειδή ήθελα αυτοβελτίωση, να βοηθήσω τον εαυτό μου να εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν η πρώτη φορά που είχα πιάσει πάτο.Παραδέχομαι ότι είμαι πολύ δυνατός συναισθηματικά, αντέχω πολλά, αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ».