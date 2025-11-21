Ο Τζόλης βρίσκεται στη λίστα της Ατλέτικο Μαδρίτης σύμφωνα με τους Βέλγους
Το περασμένο καλοκαίρι η Κρίσταλ Πάλας είχε κάνει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη αλλά η Κλαμπ Μπριζ αποφάσισε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και να αρνηθεί την πρόταση ύψους 32 εκατ. ευρώ.
Ο 23χρονος εξτρέμ πηγαίνει εξαιρετικά και τη φετινή σεζόν τόσο στο Βέλγιο όσο και με την Εθνική Ελλάδος, με αποτέλεσμα να έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του από μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.
Σύμφωνα με το «hln.be», ο διεθνής ποδοσφαιριστή βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα της Ατλέτικο Μαδρίτης ενόψει του Γενάρη, ωστόσο όπως γίνεται ξεκάθαρο, πολύ δύσκολα θα πουληθεί ο 23χρονος εξτρέμ.
Ο λόγος είναι επειδή η Μπριζ πολύ σπάνια πουλάει βασικό της παίκτη τον Ιανουάριο και οποιαδήποτε συζήτηση, θα μπορεί να γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι.
