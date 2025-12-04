Στο «τιμόνι» της εθνικής Σερβίας μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Βέλικο Παούνοβιτς, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανανέωση της συνεργασίας τους.

Μετά την ήττα από την Αλβανία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η Ομοσπονδία της Σερβίας προχώρησε στην απομάκρυνση του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς από τον πάγκο της ομάδας, την θέση του οποίου πήρε ο Βέλικο Παούνοβιτς.

Ο πρώην προπονητής της Οβιέδο ανέλαβε την Σερβία στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης και η συνεργασία των δύο πλευρών πήρε... παράταση για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και πιο συγκεκριμένα μέχρι το 2030, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία της χώρας.

✍🏻🇷🇸 Селектор „А” репрезентације Србије Вељко Пауновић потписао је уговор до 𝟮𝟬𝟯𝟬. године. 🔥🦅 pic.twitter.com/8GTwkEoK5r — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 4, 2025

«Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα που θα είναι αναγνωρίσιμη. Έχουμε την ποιότητα που μας εκπροσωπεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε μετά την ανανέωσή του ο Παούνοβιτς που θυμίζουμε ότι μεταξύ των ποδοσφαιριστών του στη Σερβία βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς.

Η Σερβία δεν κατάφερε εξασφαλίσει την 2η θέση τον όμιλό της που θα την οδηγούσε στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Ως εκ τούτου, οι επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που περιμένουν τον Παούνοβιτς είναι το Nations League, τα προκριματικά του Euro 2028 και τα προκριματικά για το επόμενο Μουντιάλ, το 2030.