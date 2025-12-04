Εθνική Σερβίας: Ανανέωσε ο Παούνοβιτς μέχρι το 2030
Μετά την ήττα από την Αλβανία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η Ομοσπονδία της Σερβίας προχώρησε στην απομάκρυνση του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς από τον πάγκο της ομάδας, την θέση του οποίου πήρε ο Βέλικο Παούνοβιτς.
Ο πρώην προπονητής της Οβιέδο ανέλαβε την Σερβία στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης και η συνεργασία των δύο πλευρών πήρε... παράταση για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και πιο συγκεκριμένα μέχρι το 2030, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία της χώρας.
✍🏻🇷🇸 Селектор „А” репрезентације Србије Вељко Пауновић потписао је уговор до 𝟮𝟬𝟯𝟬. године. 🔥🦅 pic.twitter.com/8GTwkEoK5r— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 4, 2025
«Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα που θα είναι αναγνωρίσιμη. Έχουμε την ποιότητα που μας εκπροσωπεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε μετά την ανανέωσή του ο Παούνοβιτς που θυμίζουμε ότι μεταξύ των ποδοσφαιριστών του στη Σερβία βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς.
Η Σερβία δεν κατάφερε εξασφαλίσει την 2η θέση τον όμιλό της που θα την οδηγούσε στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Ως εκ τούτου, οι επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που περιμένουν τον Παούνοβιτς είναι το Nations League, τα προκριματικά του Euro 2028 και τα προκριματικά για το επόμενο Μουντιάλ, το 2030.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.