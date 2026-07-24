Ο Αλεξάντερ Μίτροβιτς υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και θα τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 μήνες, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα.

Ο Αλεξάντερ Μίτροβιτς υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο κατα τη διάρκεια της προπόνησης με τον σύλλογο στον οποίο αγώνιζεται, Αλ Ραγιάν. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου ο Σέρβος επιθετικός υπέστη κάκωση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, η οποία θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 έως 3 μήνες. Ως εκ τούτου ο άλλοτε φορ της Φούλαμ θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Σερβίας κόντρα στην Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου για την πρώτη αγωνιστική του Nations League.

Βέβαια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο σύλλογος από το Κατάρ, ο 31χρόνος διεθνής θα είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι των «πλαβί» με τη χώρα μας που είναι προγραμματισμένο για τις 16 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αλ Ραγιάν:

«Ο παίκτης μας, Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού ποδιού του μετά από ισχυρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας.

Ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2-3 ​​μήνες. Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης υπό την επίβλεψη του τεχνικού και ιατρικού επιτελείου του συλλόγου, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωση και η ταχεία επιστροφή του στη δράση».

Η απουσία του Μίτροβιτς σημαίνει ότι το βάρος της σερβικής επίθεσης θα πέσει σε μεγάλο βαθμό στον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ένωσης. Για την ιστορία στον όμιλο της Εθνικής πέραν της Σερβίας συμμετέχουν ακόμη η Ολλανδία, καθώς και η Γερμανία.