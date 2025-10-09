Η Ρεάλ Οβιέδο έλυσε τη συνεργασία της με τον Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος την περυσινή σεζόν την οδήγησε στην μεγάλη της επιστροφή στη La Liga έπειτα από 24 χρόνια, βρίσκοντας άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Μόλις 22 παιχνίδια πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο της Ρεάλ Οβιέδο ο Βέλικο Παούνοβιτς. Ο 48χρονος Σέρβος τεχνικός, που παλιότερα είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αποτελεί επίσημα παρελθόν από την ισπανική ομάδα που ανακοίνωσε άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Ο Παούνοβιτς είχε αναλάβει την Οβιέδο τον περασμένο Μάρτιο και ήταν εκείνος που την οδήγησε στην μεγάλη της επιστροφή στη La Liga μετά από 24 χρόνια απουσίας, ωστόσο πλήρωσε με απόλυση το κακό ξεκίνημα της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία.

Δύο νίκες και έξι βαθμοί στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και η Οβιέδο ήδη παλεύει για την παραμονή της. Την θέση του Παούβονιτς ανέλαβε ο Λουίς Καριόν που θα καθίσει στον πάγκο του συλλόγου ως το τέλος της σεζόν.