Ρεάλ Οβιέδο: Παρελθόν από τον πάγκο ο Παούνοβιτς μετά από 22 παιχνίδια
Μόλις 22 παιχνίδια πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο της Ρεάλ Οβιέδο ο Βέλικο Παούνοβιτς. Ο 48χρονος Σέρβος τεχνικός, που παλιότερα είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αποτελεί επίσημα παρελθόν από την ισπανική ομάδα που ανακοίνωσε άμεσα τον αντικαταστάτη του.
Ο Παούνοβιτς είχε αναλάβει την Οβιέδο τον περασμένο Μάρτιο και ήταν εκείνος που την οδήγησε στην μεγάλη της επιστροφή στη La Liga μετά από 24 χρόνια απουσίας, ωστόσο πλήρωσε με απόλυση το κακό ξεκίνημα της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία.
Δύο νίκες και έξι βαθμοί στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και η Οβιέδο ήδη παλεύει για την παραμονή της. Την θέση του Παούβονιτς ανέλαβε ο Λουίς Καριόν που θα καθίσει στον πάγκο του συλλόγου ως το τέλος της σεζόν.
🆕 Luis Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo 👔#RealOviedo 🔵⚪— Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025
