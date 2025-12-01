H Ifab εξετάζει να επιτρέψει στο Μουντιάλ να δοκιμάσει νέο κανονισμό που θα βάζει το VAR να κρίνει ακόμη και τα κόρνερ, μια αλλαγή που θα προκαλέσει... καθυστερήσεις!

Οι αξιωματούχοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου εξετάζουν μια αλλαγή που, αν υλοποιηθεί, μπορεί να φέρει αθόρυβα μια μικρή επανάσταση στο παιχνίδι. Ποια είναι αυτή; Να επιτρέψουν σε μεγάλες διοργανώσεις να δοκιμάζουν αυτόνομα νέους κανονισμούς. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού θα μπορούσε να γίνει το πρώτο όπου το VAR δεν θα ελέγχει απλώς γκολ ή πέναλτι, αλλά ακόμη και… κόρνερ.

Ναι, η Ifab, η αρχή που καθορίζει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, συζητά την εισαγωγή περισσότερων βραχυπρόθεσμων δοκιμών, σπάζοντας το παραδοσιακό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι σημαντικές αλλαγές δοκιμάζονται πρώτα σε μικρές λίγκες ή τουρνουά. Αν δοθεί το «πράσινο φως», το VAR θα αξιολογεί αν η μπάλα πέρασε πραγματικά τη γραμμή ή ποια ομάδα την ακούμπησε τελευταία, με στόχο να μην κριθεί ποτέ ξανά ένας μεγάλος αγώνας από ένα λανθασμένο κόρνερ. Υπάρχει διάθεση για αυτό το βήμα και κάποιοι παραδέχονται ότι ο φόβος ενός «κρίσιμου λάθους» στο Μουντιάλ κάνει τη συζήτηση πιο επιτακτική.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν λείπει ο σκεπτικισμός. Το VAR, παρά την πρόοδο που έχει φέρει, δεν έχει απαλλάξει το παιχνίδι από τις καθυστερήσεις. Και η ιδέα να προστεθούν ακόμη περισσότερες πιθανές παρεμβάσεις, ακόμη και για δεύτερες κίτρινες κάρτες, που εξετάζονται επίσης, δημιουργεί ανησυχία για έναν αγωνιστικό χρόνο που θα επιμηκύνεται επικίνδυνα.

Οποιαδήποτε δοκιμή δεν θα σήμαινε αλλαγή του επίσημου πρωτοκόλλου του VAR ούτε αυτόματη εφαρμογή στις εθνικές λίγκες. Για να ανοίξει ο δρόμος, χρειάζεται έγκριση στο ετήσιο συνέδριο της Ifab τον Μάρτιο, εκεί όπου παραδοσιακά αποφασίζονται οι πιο κρίσιμες μετατοπίσεις στο παγκόσμιο παιχνίδι.

Η FIFA, πάντως, έχει δείξει πως δεν φοβάται να προχωρήσει, κάτι που έγινε με το ημιαυτόματο οφσάιντ στο Κατάρ μέχρι τις κάμερες σώματος των διαιτητών στο περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το ερώτημα είναι αν, αυτή τη φορά, το κοινό είναι έτοιμο να δει το VAR να επεκτείνεται ακόμη και σε φάσεις που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν «αθώες».

Μέσα στους επόμενους μήνες θα φανεί αν το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων θα αποτελέσει το… εργαστήριο μιας νέας εποχής ή άλλο ένα βήμα προς ένα ποδόσφαιρο που δεν εμπιστεύεται πια ούτε τα δικά του σημεία του κόρνερ.