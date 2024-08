Στην αντικατάσταση δύο υπευθύνων του VAR στην αναμέτρηση Ντιναμό Κιέβου-Ρέιντζερς (06/08, 21:00) προέβη η UEFA, καθώς συνελήφθησαν για κλοπή... οδικής πινακίδας!

Ένα περίεργο περιστατικό θα κρατήσει εκτός παιχνιδιού τους υπεύθυνους του VAR στο αποψινό παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League μεταξύ Ντιναμό Κιέβου και Ρέιντζερς.

Πιο συγκεκριμένα, δύο Πολωνοί αξιωματούχοι του VAR, αντικαταστάθηκαν από την UEFA, επειδή έκλεψαν οδική πινακίδα όντες υπό την επήρεια μέθης. Κατά συνέπεια, τους έχουν αφαιρεθεί τα διαιτητικά τους καθήκοντα για το αποψινό ματς (06/08, 21:00).

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι συνελήφθησαν στις 2 τα ξημερώματα τόσο ο υπεύθυνος του VAR, Μπαρτόζ Φρανκόφσκι, όσο και ο βοηθός του, Τόμας Μουσιάλ. Σύμφωνα με την UEFA, θα αντικατασταθούν από δύο άλλους Πολωνούς διαιτητές. Μάλιστα, ο Φρανκόφσκι έχει περάσει στο παρελθόν και και από τη χώρας μας ως υπεύθυνος VAR στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού δύο χρόνια πριν, το οποίο έληξε 0-0.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Polish VAR officials for the Dynamo-Rangers game tonight have been arrested on suspicion of stealing a road sign whilst drunk. 🍻



They have been removed from match duties. 🤣



(Source: Daily Record) pic.twitter.com/pxkjCoAYwG