Ο Αργεντινή απέρριψε την πρόταση της Ισπανίας για τη διεξαγωγή του Finalissima στο «Μπερναμπέου» με το ματς να είναι στον αέρα.

Η πολυαναμενόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την κάτοχο του Copa America Αργεντινή, βρίσκεται στον... αέρα. Παρόλο που οι φίλαθλοι ανά τον κόσμο ανυπομονούν να δουν τον Λιονέλ Μέσι να τίθεται αντιμέτωπος με τον Λαμίν Γιαμάλ, υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα με την έδρα διεξαγωγής του Finalissima, γεγονός που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο μιας οριστικής αναβολής.

Σύμφωνα με το «El Partidazo de COPE», η αρχική επιλογή της Ντόχα απορρίφθηκε λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όμως η αναζήτηση εναλλακτικής λύσης προκάλεσε διαφωνίες μεταξύ των ομοσπονδιών.

Η πρόταση της ισπανικής ομοσπονδίας να γίνει ο αγώνας στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δεν έγινε δεκτή από την πλευρά της Αλμπισελέστε, η οποία υποστήριξε ότι δεν δέχεται να αγωνιστεί σε μια έδρα που θεωρεί ότι θα δώσει σαφές πλεονέκτημα στους παίκτες της Φούρια Ρόχα.

Αν δεν βρεθεί άμεσα η χρυσή τομή, οι ποδοσφαιρόφιλοι ίσως στερηθούν τη σπάνια μάχη των γενεών, ανάμεσα στον Μέσι και τον Γιαμάλ, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.