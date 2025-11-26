Με φωτογραφία... γεμάτη νόημα απάντησε στη σύγκριση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ ο γιος του Άγγλου legend.

Στη... περιβόητή του συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δίστασε να παρεκκλίνει από το ποδόσφαιρο και να μιλήσει και για άλλα θέματα. Πάντα βέβαια - όπως συνηθίζει - με επίκεντρο τον εαυτό του.

Ο CR7 έφτασε μέχρι και να συγκρίνει την ομορφιά του με αυτή του Ντέιβιντ Μπέκαμ, τονίζοντας πως: «Το πρόσωπό του είναι όμορφο, ο υπόλοιπος είναι κανονικός. Αλλά εγώ δεν είμαι κανονικός, είμαι τέλειος. Το να είσαι ωραίος δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο».

Αυτό το σχόλιο σήκωσε αντιδράσεις και ξεκίνησε κάτι σαν... άτυπο γκάλοπ στα social media. Μέσω αυτών πάντως, επέλεξε να απαντήσει στον Κριστιάνο και ένας εκ των γιων του Άγγλου legend. Και μάλιστα αποστομωτικά.

Ο Κρουζ Μπέκαμ σε story στο Instagram δημοσίευσε ένα κολάζ φωτογραφιών, μια με τον πατέρα του σε νεαρή ηλικία και μία με τον Πορτογάλο σε νεαρή ηλικία, πριν παρέμβει στο πρόσωπό του. Η αλήθεια είναι πως το point του το έκανε σαφές.

Το story του Κρουζ Μπέκαμ