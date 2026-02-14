O Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τέλος στην «ανταρσία» του και ξεκινάει βασικός στον αγώνα της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Φατέχ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το τελευταίο διάστημα τα έχει βάλει με το PIF, για την άνιση οικονομική μεταχείριση των συλλόγων της Saudi Pro League. Μετά την μεταγραφή του Μπενζεμά στην πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ, ο 41χρονος Πορτογάλος αποφάσισε να προχωρήσει σε «ανταρσία». Έτσι δεν αγωνίστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια με την Αλ Νασρ ως ένδειξη διαμαρτυρίας θεωρώντας πως οι πρακτικές του PIF στρέφονται κατά της ομάδας του. Τελικά φαίνεται πως ήρθε σε εκεχειρία με τους Σαουδάραβες, καθώς όχι μόνο επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας, αλλά ξεκινάει και βασικός στον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Αλ Φατέχ. Άλλωστε έχει να συνεχίζει και το κυνήγι του για τα 1000 γκολ.