Ο Έντβαρντσεν της Γκο Αχέντ Ίγκλς ειρωνεύτηκε τον τον Στίλερ της Στουτγκάρδης για τη μύτη του, με τον Σνάιντερ να ξεσπά δημόσια, κάνοντας λόγο για καθαρό μπούλινγκ.

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ματς μεταξύ Γκόου Αχέντ Ίγκλς και Στουτγκάρδης για το Europa League. Ο Βίκτορ Έντβαρντσεν έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Στεφάν Στίλερ και στη συνέχεια προχώρησε σε μια απαράδεκτη χειρονομία, κοροϊδεύοντας τη μύτη του Γερμανού χαφ. Ο Στίλερ το αντιλήφθηκε άμεσα, τον πλησίασε και οι δύο τους ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση.

Τη στιγμή εκείνη, ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ, που σχολίαζε τον αγώνα για ολλανδική τηλεόραση, δεν έκρυψε την οργή του για τον τρόπο που αντέδρασε ο Έντβαρντσεν. Ξέσπασε λέγοντς: «Η Γκο Αχέντ Ίγκλς πρέπει να πάρει αυτό το παιδί από το αυτί και να το πάει στα αποδυτήρια της Στουτγκάρδης να απολογηθεί. Ως ποδοσφαιριστής είσαι πρότυπο. Τα παιδιά βλέπουν και νομίζουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Αν με ρωτάτε, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Όσο μιλάω, τόσο νευριάζω. Είναι καθαρό μπούλινγκ αυτό!».

😡🗣️ 𝗡𝗘𝗪: A VERY ANGRY Wesley Sneijer after Edvardsen mocked Angelo Stiller's nose..



"He needs to walk to Frankfurt's dressing room RIGHT NOW and apologize. This is bullying! And we know what bullying can lead to, we have seen examples in life. This is very serious."



"Go… pic.twitter.com/qtVwgwgVH5 November 28, 2025

Ο διαιτητής είδε όλη τη φάση και μοίρασε από μία κίτρινη στους δύο παίκτες, τη στιγμή που η Στουτγκάρδη προηγούνταν ήδη με 0-3. Η ομάδα του Έντβαρντσεν, ωστόσο, δεν άφησε αυτό το απαράδεκτο περιστατικό να περάσει έτσι. Του επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο θα δοθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες του συλλόγου.

Σε ανακοίνωσή της μάλιστα, η ομάδα ξεκαθάρισε πως είναι πλήρως δυσαρεστημένοι με τη συμπεριφορά του παίκτη της, παρά το ότι ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη.