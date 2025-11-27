Κουλούρης: Βρήκε ξανά δίχτυα στην ισοπαλία της Αλ Ούλα (vid)
Ο Ευθύμης Κουλούρης δεν σταματάει να σκοράρει στην Σαουδική Αραβία! Ο Έλληνας επιθετικός, φετινό απόκτημα της Αλ Ούλα της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο της χώρας, βρήκε γκολ σε ακόμη μία αγωνιστική.
Μπορεί να αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 18ο λεπτό, όμως η Αλ Ούλα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα χάρη στον Κουλούρη. Ο 29χρονος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, πήρε την πάσα από τον συμπαίκτη του και βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Αλ Ανταλάχ πλασάροντας σωστά για το 0-1.
د22‘ ⚽️ هدف لـ @AlUlaclub
كولوريس يفتتح التسجيل 👏 #العدالة_العلا #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/EPi0O3xV8y— دوري يلو (@FDL_KSA) November 27, 2025
Γκολ που δεν αποδείχθηκε αρκετό για την Αλ Ούλα αφού ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και έχασε την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην κορυφή. Για τον Κουλούρη, αυτό ήταν το 7ο τέρμα του στην Σαουδική Αραβία και συνολικά το 10ο τη φετινή σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.