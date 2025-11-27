Το έβδομο γκολ του Ευθύμη Κουλούρη με την φανέλα της Αλ Ούλα στην αναμέτρηση με την Αλ Ανταλάχ δεν ήταν αρκετό για να πατήσει κορυφή στην κατηγορία.

Ο Ευθύμης Κουλούρης δεν σταματάει να σκοράρει στην Σαουδική Αραβία! Ο Έλληνας επιθετικός, φετινό απόκτημα της Αλ Ούλα της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο της χώρας, βρήκε γκολ σε ακόμη μία αγωνιστική.

Μπορεί να αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 18ο λεπτό, όμως η Αλ Ούλα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα χάρη στον Κουλούρη. Ο 29χρονος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, πήρε την πάσα από τον συμπαίκτη του και βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Αλ Ανταλάχ πλασάροντας σωστά για το 0-1.

Γκολ που δεν αποδείχθηκε αρκετό για την Αλ Ούλα αφού ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και έχασε την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην κορυφή. Για τον Κουλούρη, αυτό ήταν το 7ο τέρμα του στην Σαουδική Αραβία και συνολικά το 10ο τη φετινή σεζόν.