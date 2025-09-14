Κουλούρης: Πήρε μπρος με γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στη Σαουδική Αραβία (vid)
Δεν άργησε να πάρει μπρος ο Ευθύμης Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία! Είχε φροντίσει να δώσει τα πρώτα δείγματα σκοράροντας σε φιλικό αγώνα με την Αλ Ούλα, αλλά πλέον τα κατάφερε και σε επίσημο αγώνα.
Στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα για την πρώτη αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, ο 29χρονος πέτυχε γκολ και ασίστ και οδήγησε την Αλ Ούλα στο ευρύ 5-0 στην έδρα της Αλ Ουέντα. Αφού μοίρασε το 1-0, ο Κουλούρης άνοιξε λογαριασμό στη Saudi Pro League σκοράροντας στο 53΄για το 4-0 με όμορφο τελείωμα στην κλειστή γωνία.
دانيلو باربوسا بدأها ✨— نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) September 13, 2025
القنّاص كولوريس أنهاها 🎯
الهدف الرابع للنمور العربية في مرمى الوحدة 🐆#العلا_الوحدة | #نحن_العلا pic.twitter.com/ROmz3M65z9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.