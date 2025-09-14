Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ευθύμη Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία, με τον Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στη νίκη της Αλ Ούλα με 5-0 επί της Αλ Ουέντα.

Δεν άργησε να πάρει μπρος ο Ευθύμης Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία! Είχε φροντίσει να δώσει τα πρώτα δείγματα σκοράροντας σε φιλικό αγώνα με την Αλ Ούλα, αλλά πλέον τα κατάφερε και σε επίσημο αγώνα.

Στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα για την πρώτη αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, ο 29χρονος πέτυχε γκολ και ασίστ και οδήγησε την Αλ Ούλα στο ευρύ 5-0 στην έδρα της Αλ Ουέντα. Αφού μοίρασε το 1-0, ο Κουλούρης άνοιξε λογαριασμό στη Saudi Pro League σκοράροντας στο 53΄για το 4-0 με όμορφο τελείωμα στην κλειστή γωνία.