Καθοριστικός σε ακόμη ένα ματς για την Αλ Ούλα ο Ευθύμης Κουλούρης που με ωραία ενέργεια «υπέγραψε» την επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ούλα ο Ευθύμης Κουλούρης. Ο Έλληνας φορ βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Αλ Ορουμπάχ (0-1) επαναφέροντάς την στις νίκες!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κουλούρης υπόδεχθηκε την πάσα από τον συμπαίκτη του μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έβαλε μπροστά την μπάλα και με μία όμορφη ενέργεια αλλά και εκτέλεση την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1, γκολ το οποίο έκρινε και την έκβαση του ματς. Για τον 29χρονο επιθετικό αυτό ήταν το πέμπτο του γκολ σε οκτώ συμμετοχές με την Αλ Ούλα, στην οποία θυμίζουμε ότι μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι.