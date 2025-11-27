Η Λίβερπουλ αψήφησε και τη στατιστική στους τρεις τελευταίους αγώνες!

Η Λίβερπουλ αψήφησε και τη στατιστική στους τρεις τελευταίους της αγώνες, αναφορικά με τα γκολ που σκοράρει, αλλά και εκείνα που δέχεται.

Η Λίβερπουλ πέρναει μία κρίση το τελευταίο διάστημα και «μετράει» 9 ήττες σε 12 αγώνες. Μπορεί ο Σλοτ να έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πιο πολύ στη στατιστική, την οποία οι «reds» κατάφεραν και αψήφησαν στους τελευταίους τους τρεις αγώνες.

Πιο συγκεκριμένα στα παιχνίδια κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3), Μάντσεστερ Σίτι (3-0), αλλά και Αϊντχόφεν, οι πρωταθλήτες Αγγλίας έχουν δεχθεί 10 γκολ και έχουν καταφέρει να σκοράρουν μόνο ένα.

Σύμφωνα με τη στατιστική όμως, η κατάσταση θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η επιθετική επίδοση της Λίβερπουλ στα παραπάνω ματς καταγράφεται στα 6,59 xG, ενώ των τριών αντιπάλων της μαζί μόνο στα 5,39.

Με πολύ απλά λόγια οι πρωταθλητές Αγγλίας θα έπρεπε να έχουν σκοράρει 6 ή 7 γκολ και να δεχθούν μόνο 5. Αντιθέτως, έχουν δεχτεί τα διπλάσια από όσο θα έπρεπε, ενώ δεν έχουν κατορθώσει να σκοράρουν ούτε τα μίσα από ότι προβλέπει η στατιστική.

Last 3 matches:



Η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 12η θέση της Premier League με 18 βαθμούς, ενώ στο Champions League στην 13η με μόλις 9 βαθμούς μετά από 5 αγώνες.

Αξιοσημείωτο είναι τέλος, πως στις 20 Σεπτεμβρίου οι «reds» είχαν 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα και το απόλυτο 5/5, ενώ δύο μήνες και 7 αγωνιστικές αργότερα έχουν μαζέψει μόνο τρεις επιπλέον βαθμούς.