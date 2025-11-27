ΠΑΟΚ: Με νίκη απόψε πατάει… top-8!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα δεδομένα στο δεύτερο μισό της League Phase του Europa για τον ΠΑΟΚ, που έχει όλες τις προϋποθέσεις για την καλύτερη σεζόν της ευρωπαϊκής του ιστορίας.

Αν χαρακτηρίζει κάτι τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ως προς την ευρωπαϊκή του παρουσία αυτό με μία λέξη θα ήταν… η σταθερότητα!

Σταθερότητα ως προς τα αποτελέσματά του, σταθεροποίηση κοντά στο ευρωπαϊκό top-50 την τελευταία τριετία, σταθερά μαζί με τον Ολυμπιακό στη συνεισφορά βαθμών στη χώρα μας κατέχοντας το 32,3% του τρέχοντος ελληνικού συντελεστή 5ετίας (μόνο ο Ολυμπιακός τον περνάει με 38%) και σταθερά η δεύτερη ελληνική ομάδα στην ευρωπαϊκή βαθμολογία για 14η σερί σεζόν, πάνω από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ…

Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ που συνήθως υπολειπόταν των τριών μεγάλων της Αθήνας και συμβαίνουν με έναν υψηλό ευρωπαϊκό συντελεστή στους 42,250 βαθμούς, τον υψηλότερο στην ιστορία του ΠΑΟΚ μετά τους 44,391 βαθμούς της σεζόν 2002-3, αλλά τότε ήταν διαφορετικός ο υπολογισμός αφού στον συντελεστή της κάθε ομάδας προστιθόταν ποσοστό του συντελεστή της χώρας, κάτι που δεν συμβαίνει πλέον.

Με 42.250 βαθμούς συντελεστή ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν, στον ίδιο ακριβώς συντελεστή βρίσκεται αυτή τη στιγμή και έχει βεβαίως όλα τα περιθώρια και να τον βελτιώσει κατά πολύ και να δημιουργήσει ρεκόρ ευρωπαϊκής του ιστορίας αλλά και να καλύψει την πολύ καλή σεζόν που θα βγάλει από την 5ετία του στο τέλος της εφετινής σεζόν, τους 13,000 βαθμούς της σεζόν 2021-22, όταν είχε φτάσει για πρώτη φορά στους οχτώ του Conference League.

O ΠΑΟΚ με νίκη απόψε επί της Μπραν στην Τούμπα, ένα αποτέλεσμα που είναι στα μέτρα του σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι σίγουρος ότι η ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής θα τον βρει στο top-8 του Europa League. Εκεί που βρέθηκε πέρυσι ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση της League Phase, κάπου στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής…

Δεν θα του φτάσει βεβαίως η σημερινή νίκη καθώς το όριο για το top-8 του Europa υπολογίζεται στους 16 με 17 βαθμούς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσει ακόμα δύο νίκες εκτός από την αποψινή στο δεύτερο μισό της προσπάθειάς του.

Ενδεχόμενη νίκη επί της Μπραν θα τον φέρει στους δέκα βαθμούς από απόψε και λόγω και του πολύ καλού συντελεστή τερμάτων που διαθέτει η λογική λέει ότι στη συνέχεια χωρίς το άγχος της πρόκρισης στην επόμενη φάση θα έχει να διεκδικήσει την υψηλότερη δυνατή θέση στην τελική κατάταξη και γιατί όχι την πρώτη οχτάδα με απευθείας πρόκριση στους 16…

Αν πετύχει κάτι τέτοιο ο ΠΑΟΚ από πλευράς συντελεστή και μόνο θα έχει κάνει ίσως την καλύτερη σεζόν της τρέχουσας 5ετίας του, θα θεμελιώσει θέση στο ευρωπαϊκό top-50 και από εκεί και πέρα θα μπορεί να κάνει όνειρα εκμετάλλευσης των προνομίων του νέου φορμάτ για τις ομάδες με υψηλό συντελεστή που μπορεί να φτάνουν μέχρι και την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, όπως συνέβη με τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δεν χρειάζεται πολλά ο Δικέφαλος του Βορά…

Την απαραίτητη ώθηση προς τα πάνω χρειάζεται…

