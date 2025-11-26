Ούτε έναν, ούτε δυο, αλλά 45 τραυματισμούς έχει βιώσει από το 2014 μέχρι και σήμερα ο Νεϊμάρ, με την καριέρα του φυσικά να έχει πάρει την κατιούσα.

Έχει καταντήσει ένα κακόγουστο αστείο, και αρκετοί χρήστες των social media (και όχι μόνο) πλέον κοροϊδεύουν την κατάσταση. Όμως σε όλα πρέπει να κοιτάμε και την ανθρώπινη πλευρά.

Ο Νεϊμάρ είναι ξανά εκτός δράσης με νέο τραυματισμό, αυτή τη φορά στο μηνίσκο του αριστερού γονάτου, και ως εκ τούτου δεν θα καταφέρει να συνδράμει στην προσπάθεια της Σάντος να μείνει στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, αφού τέθηκε εκτός μέχρι το... νέο έτος.

Το «μαύρο κουτί» των 45 τραυματισμών

Ουσιαστικά, από τον Οκτώβριο του 2023, όταν και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό πόδι, δεν επανήλθε ποτέ στα τρομερά επίπεδα που τον είχαμε συνηθίσει, μη μπορώντας να... σταυρώσει ένα σοβαρό διάστημα συνεχούς παρουσίας σε αγώνες.

Μόνο μέσα στο 2025, ο 33χρονος έχει τραυματιστεί 4 φορές, δείγμα της όχι και τόσο καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, παρά το γεγονός πως συνεχώς μοιράζεται στα social media την δουλειά που κάνει σε γυμναστήριο και γήπεδο. Ο συνολικός απολογισμός των τραυματισμών του πλέον έφτασε το νούμερο 45, από το 2014 μέχρι σήμερα. Ατυχία σίγουρα, αλλά επίσης και έλλειψη... σοβαρότητας.

🚨 Neymar has suffered a knee injury and won't play again in 2025. ⚠️🇧🇷



𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Santos are currently in the RELEGATION ZONE with only 3 matches left of the season. ⚠️



It's the 45th injury he has suffered since 2013/14. Here's an example of a few:



🤕 16 Jan 2014:… pic.twitter.com/ciAAPmk3oz November 26, 2025

Πριν 11 χρόνια λοιπόν, και ενώ είχε μετακομίσει στην Ευρώπη (από τη Σάντος) για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, χτύπησε στον αστράγαλο (16 Ιανουαρίου 2014), μένοντας εκτός δράσης για 32 ημέρες. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο διάστημα απουσίας που είχε στην παρουσία του στους Καταλανούς.

Ακολούθησε η πολύκροτη μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν, έναντι του ασύλληπτου ποσού των 222 εκατ. ευρώ. Με το καλησπέρα (Σεπτέμβριος 2017), υπέστη μικροτραυματισμό, όμως τον Φεβρουάριο του 2023 έκανε χειρουργείο στον αριστερό αστράγαλο, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν, ήτοι 131 ημέρες, οι περισσότερες που απουσίασε από τα ματς των Γάλλων.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Χιλάλ, και, όπως προαναφέραμε, στη διακοπή του Οκτωβρίου για τις Εθνικές ομάδες, παθαίνει ρήξη πρόσθιου χιαστού, χάνοντας όλη τη σεζόν!

Συνολικά, υπολογίζεται πως εξαιτίας τραυματισμών έχει χάσει πάνω από 265 αγώνες και 1429 ημέρες στην καριέρα του, ενώ το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και πολλοί θεωρούν πως δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών».