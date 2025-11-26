Νεϊμάρ: Νέος τραυματισμός και τέλος το 2025 για τον Βραζιλιάνο

Νεϊμάρ: Νέος τραυματισμός και τέλος το 2025 για τον Βραζιλιάνο

Μανώλης Μακρόπουλος
ΝΕΪΜΑΡ

bet365

Το 2025 φεύγει με άσχημο τρόπο για τον 33χρονο, που υπέστη νέο τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τη Σάντος στη μάχη για παραμονή στην κατηγορία.

Θα μπορούσε όντως να είναι κάποιου είδους αστείο, πλάκα, έστω και για χαβαλέ προς τον ίδιο. Ωστόσο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Νεϊμάρ είναι ξανά εκτός δράσης με νέο τραυματισμό!

Όπως μετέδωσε το ge.globo ο Βραζιλιάνος σταρ ταλαιπωρείται με πρόβλημα στο μηνίσκο και δύσκολα θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Σάντος για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία της χώρας.

Δείτε Επίσης

Νεϊμάρ: Σκόραρε μετά από 3,5 μήνες, στην ισοπαλία της Σάντος (vid)
ΝΕΪΜΑΡ

Σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, ο «Νέι» είχε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο μετά το ματς με τη Μιρασόλ (1-1), όπου μάλιστα σκόραρε ύστερα από 3.5 μήνες, εξ'ου και έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ιντερνασιοναλ (1-1). Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πρόβλημα στο μηνίσκο, με αποτέλεσμα ο σταρ της ομάδας να τεθεί νοκ-άουτ μέχρι το... 2026.

 

Τέσσερις τραυματισμοί μέσα στο 2025

Μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι ο 4ος τραυματισμός του Νεϊμάρ μέσα στο έτος. Ο πρώτος ήταν το Μάρτιο, ενώ αγωνιζόταν στη Σάντος, υπέφερε από πόνο στον οπίσθιο μυ του αριστερού μηρού του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οίδημα στην περιοχή, το οποίο τον εμπόδισε να συμμετάσχει στον ημιτελικό του Campeonato Paulista.

Τον Απρίλιο, έφυγε από το γήπεδο κλαίγοντας σε έναν αγώνα εναντίον της Atlético-MG, για το πρωτάθλημα, και αργότερα διαγνώστηκε μια βλάβη στον ημιμεμβρανώδη μυ του ίδιου αριστερού μηρού.

Αν και επέστρεψε, τον Σεπτέμβριο υπέστη τραυματισμό 2ου βαθμού στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού μηρού του. Και τώρα (Νοέμβριος), νέο θέμα στο μηνίσκο του αριστερού ποδιού. Ουσιαστικά, από το 2023 και την επέμβαση που έκανε εξαιτίας της ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον... δρόμο του.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα