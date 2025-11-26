Το 2025 φεύγει με άσχημο τρόπο για τον 33χρονο, που υπέστη νέο τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τη Σάντος στη μάχη για παραμονή στην κατηγορία.

Θα μπορούσε όντως να είναι κάποιου είδους αστείο, πλάκα, έστω και για χαβαλέ προς τον ίδιο. Ωστόσο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Νεϊμάρ είναι ξανά εκτός δράσης με νέο τραυματισμό!

Όπως μετέδωσε το ge.globo ο Βραζιλιάνος σταρ ταλαιπωρείται με πρόβλημα στο μηνίσκο και δύσκολα θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Σάντος για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία της χώρας.

Σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, ο «Νέι» είχε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο μετά το ματς με τη Μιρασόλ (1-1), όπου μάλιστα σκόραρε ύστερα από 3.5 μήνες, εξ'ου και έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ιντερνασιοναλ (1-1). Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πρόβλημα στο μηνίσκο, με αποτέλεσμα ο σταρ της ομάδας να τεθεί νοκ-άουτ μέχρι το... 2026.

🚨 Neymar is OUT for the rest of 2025, according to geglobo 🤕🩼



Neymar has suffered a knee injury keeping him out of action for the rest of the year 😭



Santos currently sit in the relegation zone with three matches to go, while Neymar's hopes of the 2026 World Cup slowly fade… pic.twitter.com/4pw7gS8VSi — OneFootball (@OneFootball) November 25, 2025

Τέσσερις τραυματισμοί μέσα στο 2025

Μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι ο 4ος τραυματισμός του Νεϊμάρ μέσα στο έτος. Ο πρώτος ήταν το Μάρτιο, ενώ αγωνιζόταν στη Σάντος, υπέφερε από πόνο στον οπίσθιο μυ του αριστερού μηρού του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οίδημα στην περιοχή, το οποίο τον εμπόδισε να συμμετάσχει στον ημιτελικό του Campeonato Paulista.

Τον Απρίλιο, έφυγε από το γήπεδο κλαίγοντας σε έναν αγώνα εναντίον της Atlético-MG, για το πρωτάθλημα, και αργότερα διαγνώστηκε μια βλάβη στον ημιμεμβρανώδη μυ του ίδιου αριστερού μηρού.

Αν και επέστρεψε, τον Σεπτέμβριο υπέστη τραυματισμό 2ου βαθμού στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού μηρού του. Και τώρα (Νοέμβριος), νέο θέμα στο μηνίσκο του αριστερού ποδιού. Ουσιαστικά, από το 2023 και την επέμβαση που έκανε εξαιτίας της ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον... δρόμο του.