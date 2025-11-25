Μαραντόνα: Πέντε χρόνια μετά, τιμές, αλλά και... συγκρούσεις

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Μαραντόνα: τιμές, μια εκκρεμής δίκη και διαμάχες μεταξύ των συγγενών για την κληρονομιά του... Θεού!

Η νέα δίκη για τους υπεύθυνους που φρόντισαν τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή στα τελευταία του χρόνια θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, αφού η πρώτη δίκη ακυρώθηκε.

«Τόσες φορές με σκότωσαν, τόσες φορές πέθανα, κι όμως είμαι ακόμη εδώ, ανασταίνομαι», έγραψαν στον λογαριασμό του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα για να τον τιμήσουν πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Οι στίχοι του τραγουδιού «Como la cigarra της María Elena Walsh» υπενθυμίζουν ότι για τους Αργεντινούς το λαϊκό τους είδωλο είναι αιώνιο. Η οικογένεια Μαραντόνα πιστεύει ότι ο θάνατος του ποδοσφαιριστή -από ανακοπή λίγες εβδομάδες μετά τα 60ά γενέθλιά του- θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και απαιτεί δικαιοσύνη για να μπορέσει να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η πρώτη δίκη ακυρώθηκε και η δικαστής καθαιρέθηκε. Η δεύτερη προσπάθεια να εξακριβωθεί αν η ομάδα των επαγγελματιών υγείας που τον φρόντισε ήταν υπεύθυνη για τον θάνατό του θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026. Ο Μαραντόνα πέθανε σε ένα σπίτι στα προάστια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε μετά από μια χειρουργική επέμβαση, σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στα προάστια της πόλης. Η είδηση ότι η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά βύθισε την Αργεντινή σε συλλογικό πόνο που διέλυσε τους περιορισμούς της πανδημίας του Covid-19. «Θα σε νοσταλγούμε πάντα», «σ’ αγαπάμε», «Ντιέγκο αιώνιος», δημοσίευσαν πολυάριθμοι λογαριασμοί οπαδών στις 25 Νοεμβρίου, μαζί με εικόνες και φωτογραφίες του «Πελούσα».

Η Μπόκα Τζούνιορς, η ομάδα που το ίνδαλμα είχε αποκαλέσει «το μέρος του στον κόσμο», τον τίμησε με ένα video όπου οπαδοί όλων των ηλικιών τοποθετούν μαργαρίτες στο αριστερό πόδι του αγάλματος του «10» σε έναν από τους διαδρόμους της «Μπομπονέρα». «Πεθαίνει μόνο όποιος ξεχνιέται και εσένα, Ντιέγκο, σε θυμόμαστε κάθε μέρα», πρόσθεσε η Αργεντινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με άλλο video.

Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá



Te extrañamos todos los días, Pelu pic.twitter.com/BnRFIvu39a November 25, 2025

Τα αφιερώματα ξεπέρασαν τα σύνορα και είχαν ιδιαίτερη απήχηση στη Νάπολη. Εκεί, η μνήμη του Μαραντόνα ως σταρ της Νάπολι, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (1987 και 1990), παραμένει ζωντανή.

Ο θάνατος του Μαραντόνα έφερε μια σκληρή διαμάχη για την κληρονομιά μεταξύ των πέντε αναγνωρισμένων παιδιών του: Ντάλμα, Τζιανίνα, Ντιέγκο Τζούνιορ, Ζάνα και Ντιέγκο Φερνάντο. Μετά από χρόνια δημόσιων αντιπαραθέσεων, κατέληξαν σε εκεχειρία τον περασμένο μήνα, με την κοινή υπογραφή συμφωνίας με τη σουηδο-ιρανική εταιρεία Electa Global για την παραγωγή, διανομή και εμπορία προϊόντων με το εμπορικό σήμα Μαραντόνα.

M10 Memorial

Τα λείψανα του πρωταθλητή του Μουντιάλ 1986 αναπαύονται στο νεκροταφείο Μπέγια Βίστα, στα βόρεια προάστια του Μπουένος Άιρες. Πρόκειται για προσωρινή τοποθεσία, καθώς τα παιδιά του σχεδιάζουν να μεταφέρουν τη σορό σε μνημείο που θα ανεγερθεί μπροστά από την Casa Rosada, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η πρόταση για το μνημείο παρουσιάστηκε πέρσι, αλλά η κατασκευή του έχει παγώσει. «Με όλα όσα έγιναν στη δίκη, οτιδήποτε άλλο πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το μνημείο είναι σημαντικό, αλλά το δικαστικό θέμα είναι πιο άμεσο. Η δίκη είναι στο προσκήνιο», δήλωσε η μεγαλύτερη κόρη, Ντάλμα Μαραντόνα, στην εφημερίδα La Nación πριν από λίγες εβδομάδες.

Ακυρώθηκε η δίκη

Η πρώτη δίκη ακυρώθηκε μέσα σε ένα τεράστιο δικαστικό σκάνδαλο. Μετά από αρκετούς μήνες συνεδριάσεων, αποκαλύφθηκε ότι μία από τις τρεις δικαστίνες, η Χουλιέτα Μακίντατς, είχε δώσει άδεια για κρυφές ηχογραφήσεις με σκοπό ένα ντοκιμαντέρ για τη δίκη, με τίτλο «Justicia Divina», στο οποίο η ίδια πρωταγωνιστούσε. Η Μακίντατς, κόρη γνωστού δικαστή, καθαιρέθηκε πριν μία εβδομάδα και αποκλείστηκε δια βίου από δημόσια δικαστικά αξιώματα. Επιπλέον, θα αντιμετωπίσει και ποινική δίωξη για τη συμπεριφορά της.

Η νέα δίκη θα ανατεθεί σε άλλο δικαστήριο, αποτελούμενο από τους δικαστές Αλμπέρτο Ορτολάνι, Πάμπλο Ρολόν και Αλμπέρτο Γκάικ. Οι δικαστές αποφάσισαν την ακύρωση όλων των διαδικαστικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την εμπλοκή της «δικαστού-ηθοποιού» Μακίντατς, αλλά διατήρησαν την ισχύ των αποδεικτικών στοιχείων και των μέτρων που είχαν ληφθεί προηγουμένως.

Η νεκροψία διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «οξύ πνευμονικό οίδημα δευτερογενές σε χρόνια επιδεινωμένη καρδιακή ανεπάρκεια». Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής έπασχε από ηπατική κίρρωση, παλιά πνευμονολογική πάθηση, «τεράστια διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας» και σοβαρές βλάβες στα νεφρά και κυρίως στην καρδιά, η οποία σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ζύγιζε «πάνω από το διπλάσιο του φυσιολογικού».

Παρότι η υγεία του ήταν επιβαρυμένη, η ποιότητα της ιατρικής και ανθρώπινης φροντίδας που έλαβε μεταξύ 11 και 25 Νοεμβρίου είναι καθοριστική για να διαπιστωθούν οι ευθύνες των επαγγελματιών που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του.

Κύριος κατηγορούμενος για την ενδεχόμενη ανθρωποκτονία είναι ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε. Ο τελευταίος είχε αναλάβει την ανάρρωσή του και, σύμφωνα με τις κόρες του, ήταν εκείνος που τις έπεισε να τον απομακρύνουν από την κλινική όπου είχε χειρουργηθεί και να συνεχίσουν τη φροντίδα στο σπίτι. Στη λίστα των κατηγορουμένων συμπεριλαμβάνονται επίσης η ψυχίατρος Αγουστίνια Κοσάχοβ, ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίαζ, οι νοσηλευτές Ρικάρντο Αλμιρόν και Μαριάνο Περόνι, η συντονίστρια του ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα Νάνσι Φορλίνι και ο παθολόγος Πέδρο Ντι Σπάνια.

Το σπίτι όπου γινόταν η αποκατάσταση δεν διέθετε ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης ούτε μπάνιο κατάλληλο για μειωμένη κινητικότητα, όπως απαιτούσε η κατάστασή του. Η Τζιανίνα Μαραντόνα δήλωσε ότι οι γιατροί είχαν υποσχεθεί «σοβαρή κατ’ οίκον νοσηλεία», αλλά στην πράξη ήταν «μια θλιβερή σκηνοθεσία». Η οικογένεια επιμένει ότι ο Λούκε αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους μέχρι που ήταν πλέον πολύ αργά.