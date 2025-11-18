Δίκη Μαραντόνα: Απομακρύνθηκε η δικαστής που πρωταγωνίστησε σε ντοκιμαντέρ για τον θάνατό του!
Η πολύκροτη δίκη που αφορά τον θάνατο του «Θεού» Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου τον Μάρτιο του 2026. Δηλαδή σχεδόν έναν χρόνο αφότου η διαδικασία ακυρώθηκε, τον Μάιο του 2025, εξαιτίας της εμπλοκής της δικαστού Χουλιάνα Μακίντατς σε παράνομη παραγωγή υλικού σχετικά με την υπόθεση.
Πιο συγκεκριμένα, η δικαστής υπέπεσε σε κατάχρηση εξουσίας καθώς πρωταγωνίστησε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του Μαραντόνα. Η Μακίντατς, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (18/11), απομακρύνθηκε από την θέση της λόγω της συμμετοχής της στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, ενώ σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εξακολουθούσε να είναι κανονικά μέλος του δικαστηρίου!
Μετά την αποκάλυψη του συγκεκριμένου σκανδάλου για το ντοκιμαντέρ που φέρεται να γυρίστηκε... κρυφά ακυρώθηκε μετά από περίπου δύο μήνες μετά την έναρξή της. Τότε, η Μακίντατς υποχρεώθηκε σε παραίτηση μετά την εμφάνιση υλικού στην τηλεοπτική σειρά «Divine Justice», η οποία καλύπτει την περίοδο από τις πρώτες στιγμές μετά τον θάνατο του Μαραντόνα στις 25 Νοεμβρίου 2020 έως την έναρξη της δίκης τον Μάρτιο.
