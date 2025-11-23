Ο Κριστιάνο με σούπερ ψαλίδι οδήγησε την Αλ Νασρ στο επιβλητικό 4-1 κόντρα στην Αλ Καλίτζ! Ασίστ ο Φορτούνης, αποβλήθηκε ο Κουρμπέλης, βασικός ο Μασούρας.

«Δεν κυνηγώ τα ρεκόρ, τα ρεκόρ κυνηγούν εμένα» ισχυριζόταν πριν χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο και δε λέει ψέματα! Ο Πορτογάλος πάτησε τα 40 και συνεχίζει να μαγεύει, να σκοράρει και να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα. Είναι ο κορυφαίος παίκτης που πέρασε ποτέ από τα γήπεδα; Απλώς κοιτάξτε τη δουλειά που κάνει. Κοιτάξτε τους αριθμούς του, τα γκολ, τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει... Αυτή τη φορά, ο CR7 με ένα ψαλίδι νίκησε τον... χρόνο και στέλνει το μήνυμά του ενόψει Μουντιάλ.

«Θύμα» του η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, του Φορτούνη, του Μασούρα και του Κουρμπέλη. Η Αλ Νασρ επικράτησε 4-1, ο Ρονάλντο με ένα απίθανο γκολ έφτασε τα 954 στην καριέρα του και σφράγισε την τεσσάρα. Ο Φορτούνης εκανε ασίστ στο ματς, ο Μασούρας έπαιξε βασικός, ενώ ο Κουρμπέλης αποβλήθηκε στο τέλος.

Murad Al-Hawsawi drags Al-Khaleej back into it with their first goal ⚽️



