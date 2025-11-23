Τεσσάρα με απίθανο ψαλίδι ο Κριστιάνο, ασίστ ο Φορτούνης, αποβλήθηκε ο Κουρμπέλης (vids)
«Δεν κυνηγώ τα ρεκόρ, τα ρεκόρ κυνηγούν εμένα» ισχυριζόταν πριν χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο και δε λέει ψέματα! Ο Πορτογάλος πάτησε τα 40 και συνεχίζει να μαγεύει, να σκοράρει και να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα. Είναι ο κορυφαίος παίκτης που πέρασε ποτέ από τα γήπεδα; Απλώς κοιτάξτε τη δουλειά που κάνει. Κοιτάξτε τους αριθμούς του, τα γκολ, τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει... Αυτή τη φορά, ο CR7 με ένα ψαλίδι νίκησε τον... χρόνο και στέλνει το μήνυμά του ενόψει Μουντιάλ.
CRISTIANO RONALDO REALLY JUST SCORED THIS GOAL 🔄🚴♂️ @SPL pic.twitter.com/SXio23maBN— OneFootball (@OneFootball) November 23, 2025
«Θύμα» του η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, του Φορτούνη, του Μασούρα και του Κουρμπέλη. Η Αλ Νασρ επικράτησε 4-1, ο Ρονάλντο με ένα απίθανο γκολ έφτασε τα 954 στην καριέρα του και σφράγισε την τεσσάρα. Ο Φορτούνης εκανε ασίστ στο ματς, ο Μασούρας έπαιξε βασικός, ενώ ο Κουρμπέλης αποβλήθηκε στο τέλος.
Murad Al-Hawsawi drags Al-Khaleej back into it with their first goal ⚽️
2-1 now for Al-Nassr 🔥pic.twitter.com/9pUl11yYhY— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) November 23, 2025
Kourbelis gets sent off after that reckless hit — no debate on this one 🟥pic.twitter.com/htEFrlv3Gn— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) November 23, 2025
