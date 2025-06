Στο χέρι του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το να παραμείνει στη Σαουδική Αραβία μέχρι το 2027.

Ήταν γνωστό πως, παρά την έντονη φημολογία περί αποχώρησής του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αποφασισμένος να παραμείνει στην Αλ Νασρ και τη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος έχει ήδη επιβεβαιώσει αυτή την εξέλιξη και είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δε, μπορεί αυτό να είναι ένα συμβόλαιο... συνταξιοδότησης! Ο Κριστιάνο αρχικά θα ανανεώσει μέχρι το 2026, όμως είναι στο χέρι του - και ταυτόχρονα πολύ πιθανό - το να συμπεριληφθεί οψιόν για ακόμα μια σεζόν στο deal. Κάτι που σημαίνει πως ο CR7 θα φτάσει τα 42 του χρόνια αγωνιζόμενος στη Σαουδική Αραβία!

