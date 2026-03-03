Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοζέ Μουρίνιο, αποθέωσε για ακόμη μια φορά τον Βαγγέλη Παυλίδη, μετά την εκτός έδρας νίκη των «αετών» επί της Ζιλ Βισέντε.

Η Μπενφίκα ταξίδεψε χθες (02/02) μέχρι την έδρα της Ζιλ Βισέντε για την 24η αγωνιστική της Liga Portugal και επικράτησε με 1-2 χάρη στα γκολ των Παυλίδη (35') και Σιέλντερουπ (73').

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος με το τέρμα που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο άνοιξε τον δρόμο για το σπουδαίο, από βαθμολογικής άποψης, «διπλό» των «αετών».

Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοζέ Μουρίνιο, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, έπλεξε για ακόμη μία φορά το εγκώμιο του διεθνή άσου, τονίζοντας την εξαιρετική δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο όχι μόνο στο σκοράρισμα, αλλά και στην ικανότητα του να «σπάει» τις κλειστές άμυνες.

«Ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική δουλειά. Γι’ αυτό λέω πως υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί ακόμη κι όταν δεν βρίσκουν δίχτυα. Νομίζω ότι ο Παυλίδης έκανε φανταστική δουλειά στο να ανοίγει το παιχνίδι, να "τραβάει" την άμυνα και να κινείται στην πλάτη των αμυντικών».

Αναφορικά με το παιχνίδι, ο «Special One» στάθηκε στις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών και συγκεκριμένα στη φάση που προηγήθηκε λίγο πριν το γκολ των αετών, με τον Πορτογάλο τεχνικό να τονίζει πως το VAR «αντί να εξετάσει τη φάση, μάλλον έπινε καφέ».

«Έχουμε πάρει έναν σημαντικό αριθμό πέναλτι μέσα στη σεζόν αλλά σήμερα θα έπρεπε να είχαμε πάρει άλλο ένα, όπως θα έπρεπε να είχαμε πάρει και περισσότερα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η φάση που προηγήθηκε του γκολ μας σήμερα είναι καθαρό πέναλτι. Δέχομαι ότι ο διαιτητής μπορεί να έχασε τη φάση και να μην το είδε, αλλά μάλλον το VAR (που θα έπρεπε να το εξετάσει) έπινε καφέ εκείνη την ώρα».