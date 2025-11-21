Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ζούμε παρέα το ΑΕΚ – Άρης

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία.

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αυτή την Κυριακή παρακολουθούμε όλοι μαζί το μεγάλο ντέρμπι της Super League: η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στην OPAP ARENA για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 20:25, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βρεθείς σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ, να σκανάρεις το QR code και να μπεις κατευθείαν στη live δράση. Από εκείνη τη στιγμή, συνδέεσαι με αναλύσεις πριν τον αγώνα, στοιχηματικές προτάσεις, ενισχυμένες αποδόσεις που ανεβάζουν την ένταση, καθώς και κληρώσεις για μοναδικά δώρα που απογειώνουν τη βραδιά.

Όπως πάντα, ο Θανάσης Πασσάς υποδέχεται τους Γιώργο Σινάπη, Γιώργο Θεοδωρόπουλο και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι σχολιάζουν όλα τα παιχνίδια της βραδιάς.

Στο πλευρό τους, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μεταφέρουν τον παλμό του ντέρμπι, προσφέροντας όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν από την αναμέτρηση, με δημοσιογραφική ανάλυση που σε βάζει για τα καλά στο κλίμα του παιχνιδιού.

Πέρασε από το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ και ζήσε κι εσύ από κοντά τη μοναδική live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta!