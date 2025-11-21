Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Γκενκ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τα βέλγικα Μέσα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Γκενκ μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο.

Η επέκταση αυτή ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τα 18α γενέθλιά του wonderkid της Εθνικής Ελλάδος, με την ομάδα του να προσθέτει δύο ακόμα χρόνια στο υπάρχον συμβόλαιό του, προσφέροντάς παράλληλα καλύτερες οικονομικές απολαβές στον παίκτη της.

Ο Καρέτσας ανήκει στην Γκενκ από το 2020 και από το 2024 έχει σταθερή παρουσία στα ματς της πρώτης ομάδας, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Μέχρι στιγμής μετρά 62 συμμετοχές με τρία γκολ και 12 ασίστ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «HLN», ο σύλλογος θέλει πάση θυσία να τον κρατήσει στο δυναμικό του καθώς ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα ισχυρών ομάδων εντός Ευρώπης.