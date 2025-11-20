Ο Ιωαννίδης ακύρωσε το ταξίδι του στην Αθήνα και φουλάρει για την πιο άμεση αποθεραπεία του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, μόλις άρχισε να βρίσκει ρυθμό με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τραυματίστηκε ξανά. O Ελληνας φορ υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες περίπου. Ωστόσο, ο 25χρονος διεθνής δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αφού δουλεύει εντατικά, ώστε να επιστρέψει γρηγορότερα στις επιλογές του προπονητή Ρουί Μπόρζες. Μάλιστα, δεν εκμεταλλεύθηκε ούτε τα διαλείμματα που του έχουν χορηγηθεί από την ομάδα. Όπως αποκάλυψε η Record, η προγραμματισμένη πτήση του προς την Αθήνα για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ακυρώθηκε, καθώς ο Ιωαννίδης επέλεξε να επιταχύνει την αποθεραπεία του. Μπορεί να θεωρείται δύσκολο να προλάβει την αναμέτρηση με την Μπενφίκα στις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο ο ίδιος είναι αποφασισμένος να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αγωνιστική δράση.