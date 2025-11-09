Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος εθεάθη να περπατάει με πατερίτσες στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τις Αζόρες.

Προβληματισμό για την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη προκάλεσε οπτικό υλικό από την πορτογαλική «Sport TV», το οποίο απεικονίζει τον Έλληνα επιθετικό να περπατάει με πατερίτσες στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της Σπόρτινγκ από τις Αζόρες.

Η πορτογαλική ομάδα φιλοξενήθηκε το Σάββατο (8/11) από τη Σάντα Κλάρα, με τον Έλληνα επιθετικό να περνάει αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα και να αγωνίζεται κανονικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Παρόλα αυτά οι συγκεκριμένες λήψεις προκάλεσαν ανησυχία στην Πορτογαλία, καθώς ο 25χρονος εθεάθη με πατερίτσες στο αεροδρόμιο «Ponta Delgada», ενώ η αποστολή της Σπόρτινγκ επέστρεφε στη βάση της στη Λισαβόνα.

Προς το παρόν ο σύλλογος δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του Ιωαννίδη, ο οποίος θυμίζουμε πως έχει κληθεί στα ματς της Εθνικής απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.