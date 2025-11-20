Νεϊμάρ: Σκόραρε μετά από 3,5 μήνες, στην ισοπαλία της Σάντος (vid)
Επέστρεψε, έστω και αν δεν συνδυάστηκε με νίκη, το χαμόγελο στο πρόσωπο του Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος αστέρας, που από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος, ταλαιπωρείται συνεχώς από τραυματισμούς.
Πλέον, έχει επανέλθει στη δράση και, στο δεύτερο παιχνίδι του αυτή τη βδομάδα, κατάφερε να βρει δίχτυα! Στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με τη Μιρασόλ, ο «Νέι» μόλις στο 4’ βρέθηκε τετ-α-τετ και δεν λάθεψε, σκοράροντας ύστερα από 3,5 μήνες!
Ωστόσο, η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο ίδιος, στο τελικό 1-1, το οποίο πάντως διατήρησε την ομάδα του Νεϊμάρ πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
🚨🚨 LE BUT DE NEYMAR CONTRE MIRASSOL !!! 🇧🇷⚽️— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 20, 2025
Le Ney n'avait plus marqué depuis le 5 août ! pic.twitter.com/PQWHkJMqgi
