Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβγαλε μια εντυπωσιακή selfie μαζί με τον Ίλον Μασκ και μερικές από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του κόσμου σε δείπνο στον Λευκό Οίκο που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο την Τρίτη (18/11), λίγα μόλις 24ώρα μετά την επιτυχημένη πρόκριση της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο 40χρονος θρύλος του αθλήματος συνόδευσε τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, στην λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για να καλωσορίσει τον Σαουδάραβα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην Ουάσινγκτον.

Αργότερα, το βράδυ της Τρίτης, ο Ντέιβιντ Σακς, ανέβασε μια selfie από μέσα στην εκδήλωση. Τη φωτογραφία την τράβηξε ο Ρονάλντο και περιλαμβάνει τον Μασκ, τον πρόεδρο της FIFA ,Τζιάνι Ινφαντίνο, τη σύντροφο του, Τζορτζίνα και τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ήταν μέλος της φιλοξενούμενης αντιπροσωπείας. Ο 40χρονος ποδοσφαιριστής φορούσε μαύρο σμόκιν και καθόταν δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Πορτογάλου σε αμερικανικό έδαφος μετά τις κατηγορίες για βιασμό από την Αμερικανίδα δασκάλα, Κάθριν Μαγιόργκα το 2017.

Επίσης, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον 40χρονο Ρονάλντο κατά την ομιλία του στο δείπνο, λέγοντας: «Αυτό το δωμάτιο είναι γεμάτο με τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου, από τον χώρο των επιχειρήσεων, του αθλητισμού… Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο… Ο Μπάρον είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει και νομίζω ότι πλέον σέβεται λίγο περισσότερο τον πατέρα του, απλώς και μόνο επειδή του τον σύστησα».