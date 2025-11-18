Ο Ρονάλντο θα συναντηθεί σήμερα με τον Τραμπ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί σήμερα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγους μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο σήμερα Τρίτη (18/11), λίγα μόλις 24ώρα μετά την επιτυχημένη πρόκριση της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ενώ παράλληλα φημολογείται ότι η Πορτογαλία έχει προγραμματίσει ένα φιλικό αγώνα εναντίον της εθνικής ομάδας ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη διακοπή του Μαρτίου.

🚨🇺🇸 Cristiano Ronaldo is going to the White House tomorrow to meet Donald Trump. (@jake__traylor) pic.twitter.com/n0QKuVaLyD November 17, 2025

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο «MS NOW», ο Ρονάλντο αναμένεται να φτάσει την ίδια ημέρα που ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον διάδοχο πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπριν Σαλμάν, την στιγμή που παραμένει ασαφές εάν οι αυτές δύο συναντήσεις συνδέονται, δεδομένης της σχέσης του Κριστιάνο με την Αλ Νασρ, την ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

«Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνάντηση. Τιμούμε τη Σαουδική Αραβία και τον πρίγκιπα και διάδοχο της», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή για την επίσκεψη του Σαλμάν.

Η απροσδόκητη επιθυμία του Ρονάλντο να συναντηθεί με τον πλανητάρχη αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του με τον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Ο Τραμπ διατηρεί μια μακροχρόνια φιλία με τον Μόργκαν, η οποία χρονολογείται από την εποχή που ο παρουσιαστής κέρδισε το ριάλιτι «Celebrity Apprentice» το 2008 με παρουσιαστή τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Μόργκαν στη συνέντευξη αυτή ρώτησε για μια υπογεγραμμένη φανέλα που είχε στείλει ο Ρονάλντο στον Τραμπ, η οποία έφερε το μήνυμα «Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ παίζει για την ειρήνη», με τον ίδιο να απαντάει ότι: «Αν ο κόσμος είναι σε ειρήνη, αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν ή να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μου: να συναντήσω τον Τραμπ και να μιλήσουμε για την παγκόσμια ειρήνη. Αν μπορείς να το κάνεις να συμβεί, είναι κάποιος με τον οποίο θα ήθελα πολύ να καθίσω μαζί του».

🇺🇸🇵🇹 | ÚLTIMA HORA — Trump recibe una camiseta firmada por @Cristiano Ronaldo de manos del presidente del Consejo Europeo. pic.twitter.com/m0pRgnGgmK — UHN Plus (@UHN_Plus) June 16, 2025

Ο Πορτογάλος επιθετικός εξέφρασε ακόμη την προθυμία του να καλωσορίσει τον Τραμπ στη Σαουδική Αραβία εάν χρειαστεί, αλλά αντ' αυτού θα τον επισκεφθεί εκείνος τελικά. «Εδώ (στη Σαουδική Αραβία), στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κι αν συμβεί, θα ήθελα να τον συναντήσω. Ξέρω ότι έχει πάει στη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω να καθίσω κάποια μέρα μαζί του, επειδή είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που θαυμάζω πραγματικά. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει πράγματα να συμβούν και σέβομαι τέτοιους ανθρώπους», κατέληξε ο 40χρόνος σούπερ σταρ.