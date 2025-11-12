Στη συνέντευξή του με τον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν τράβηξε τα βλέμματα μόνο για ό,τι είπε, αλλά και για ό,τι... φόρεσε στον καρπό του.

Μίλησε για το απομυθοποιημένο για εκείνον όνειρο του Μουντιάλ, για τη Σαουδική Αραβία, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συνέκρινε μέχρι και τον εαυτό του με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε επίπεδο ομορφιάς. Όπως κάθε φορά που μιλάει, έτσι και στη συνέντευξή του με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαγνητίζει τα βλέμματα.

Το έκανε ξανά, όχι μόνο για ό,τι είπε, αλλά και για ό,τι... φόρεσε. Και ειδικά στον καρπό του, που λoγικά... βάρυνε από το υπερπολυτελές ρολόι του! Κι αυτό διότι φυσικά δεν επρόκειτο για ένα όποιο κι όποιο ρολόι, αλλά για το Twin Turbo Furious Baguette της εταιρείας Jacob & Co.

A diamond vehicle. Twin Turbo Furious Baguette White Gold is at the crossroads of hypercars, high watchmaking and high jewelry. 8 complications, 832 components, 344 diamonds. pic.twitter.com/wR4ILYUvhJ September 7, 2023

Μόλις 18 τεμάχια του συγκεκριμένου μοντέλου έχουν κατασκευασθεί και κυκλοφορούν σε όλον τον κόσμο και ο CR7 αποτελεί τον πιο διάσημο κάτοχό του. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ρολόι με πολλά κοσμητικά και μηχανικά ορατά στοιχεία, το οποίο περιβάλλεται από λευκό χρυσό 18 καρατιών και 344 μπαγκέτες διαμαντιών. Και φυσικά και για ένα... πανάκριβο - επιεικώς - αξεσουάρ.

Για την ακρίβεια, το κόστος ενός καινούριου Twin Turbo Furious Baguette στη συγκεκριμένη έκδοση υπολογίζεται πως «φλερτάρει» με το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτο κόστος για οποιονδήποτε μέσο άνθρωπο, για πολλούς celebrity, αλλά σχεδόν... καθημερινό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Άλλωστε ο Πορτογάλος σταρ λαμβάνει 550.000 ευρώ τη μέρα από την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία. Δυο μεροκάματα υπόθεση δηλαδή...