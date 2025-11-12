Επιθετικός σε σώμα... αμυντικού: Αυτός είναι ο 18χρονος Χρήστος Μακρυγιάννης που «λάμπει» στη Σλοβακία! (vid)

Ένα «διαμαντάκι» που ξεπετιέται σιγά-σιγά και έχει τραβήξει τα βλέμματα στη δεύτερη κατηγορία της Σλοβακίας. Ο Χρήστος Μακρυγιάννης παίζει ως δανεικός στην Στάρα Λουμπόβνα και έχει μαγέψει με τις επιδόσεις του και το Gazzetta σας τον δίνει στο... πιάτο!

Όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες στο εξωτερικό εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους και γίνονται το επίκεντρο των συζητήσεων στον κόσμο των σκάουτ. Παιδιά που έφυγαν από τις ελληνικές ακαδημίες για να κυνηγήσουν το όνειρο τους στο εξωτερικό και τώρα μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις ομάδες που έχουν πάει.

Ανάμεσα σε αυτά τα «διαμαντάκια», λάμπει και ένα από τη δεύτερη κατηγορία της Σλοβακίας. Ο λόγος για τον Χρήστο Μακρυγιάννη, ένα παιδί 18 ετών που έχει αρπάξει από τα... μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε η Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε και στη Στάρα Λουμπόβνα έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής.

Το Gazzetta σύλλεξε τις πληροφορίες και σας παρουσιάζει ένα από τα ελληνόπουλα του εξωτερικού που έχουν ξεκινήσει να... ανθίζουν και σας τον δίνει στο... πιάτο.

Ποδοσφαιρικό γονίδιο και η αποδοχή στον Παναθηναϊκό

Γεννημένος στο Αίγιο, ο Χρήστος Μακρυγιάννης έδειξε από αρκετά νεαρή ηλικία ότι το ποδόσφαιρο σύντομα θα γινόταν όλη του η ζωή. Ήταν μόλις έξι ετών όταν εντάχθηκε στη Θύελλα Αίγιου και ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο άνθρωπος ο οποίος του μετέφερε το... γονίδιο του αθλήματος καθώς είχε υπάρξει και εκείνος ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Νίκο Μακρυγιάννη που μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί στον Πανιώνιο για περίπου τρία χρόνια και ήταν εκείνος που βοήθησε στην εξέλιξη του γιου του, με αποκορύφωμα τη συμβουλή που ο μικρός Χρήστος θυμάται μέχρι τώρα.

«Να πιστεύω στον εαυτό μου». Αυτό του είχε πει. Αυτό ακολουθεί μέχρι τώρα και αυτό τον οδηγεί σε όλη του την πορεία στα γήπεδα. Έτσι στα 12 του, μετά από δοκιμαστικά που έκανε, ο Παναθηναϊκό σύλλεξε όσες πληροφορίες ήθελε και τον ενέταξε στο δυναμικό του, ξεχωρίζοντας το ταλέντο του και κρατώντας τον για περίπου πέντε χρόνια.



​Ο Χρήστος Μακρυγιάννης σε νεαρή ηλικία με την μπάλα στα πόδια.

Η απόφαση να φύγει στο εξωτερικό, η προσαρμογή και ο Κυριακόπουλος

Τον Σεπτέμβρη του 2023, οι Σλοβάκοι έριξαν τα δίχτυα τους στην ελληνική αγορά και η Μιχαλόβτσε έκανε πρόταση στον νεαρό ακραίο μπακ και εκείνος πήρε την απόφαση να μαζέψει βαλίτσες και να μετακομίσει μόνιμα στην Σλοβακία.

Σε μία ομάδα που έχουν πάει ουκ ολίγοι Έλληνες ποδοσφαιριστές και έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό, κάτι που αποτέλεσε κριτήριο για τον νεαρό αμυντικό, ο Μακρυγιάννης είχε όλα τα φώτα για να εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλό.

Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στην Κ19 του συλλόγου, καθώς πήρε τη φανέλα του βασικού στο... σπίτι του. Η προσαρμογή του στο αγωνιστικό σκέλος δεν ήταν δύσκολη καθώς η δουλειά που είχε κάνει στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, κυρίως στο τακτικό σκέλος, τον είχαν εξελίξει σε ένα εργαλείο στα χέρια του προπονητή. Παράλληλα, ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που αποτελεί πηγή... έμπνευσης για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, με τον ίδιο να έχει πάρει αρκετά στοιχεία από τον τρόπο παιχνιδιού του.

Σε δύο σεζόν έπαιξε σε 44 παιχνίδια πετυχαίνοντας τρία γκολ ενώ τη δεύτερη σεζόν είχε πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, κάνοντας άπαντες να σημειώσουν το όνομά του στο μπλοκάκι για την πρώτη ομάδα. Βρέθηκε στην αποστολή ουκ ολίγες φορές και πήρες τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο πριν κριθεί αναγκαίο να παραχωρηθεί δανεικός στη Στάρα Λουμπόβνα στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Εκτόξευση στον δανεισμό του και υποψήφιος για Καλύτερο Γκολ του Μήνα!

Φαίνεται ότι η ευκαιρία που του δόθηκε ήταν η κατάλληλη για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ο Μακρυγιάννης δεν προσαρμόστηκε απλά στο επαγγελματικό επίπεδο αλλά έχει εξελιχθεί σε μόνιμο πρωταγωνιστή της ομάδας.

Συγκεκριμένα, στα πρώτα 18 παιχνίδια της σεζόν, ο 18χρονος ακραίος μπακ έχει αριθμούς... μεσοεπιθετικού αφού έχει πετύχει τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε αυτό το διάστημα και σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και στο παιχνίδι με τη Β' ομάδα της Σλόβαν Μπρατισλάβας, ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε ένα απίθανο γκολ που μπήκε υποψήφιο για Καλύτερο Γκολ του Μήνα για τον Οκτώβριο.

Με το σκορ στο 3-0, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήρε την μπάλα κοντά στην περιοχή από τα αριστερά, «χόρεψε» τους αντίπαλους αμυντικούς και με εντυπωσιακή λόμπα νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, κάνοντας το 4-0 στο 44ο λεπτό. Ο ίδιος είχε και ασίστ σε αυτό το ματς, το οποίο έληξε με 7-0.

Ήδη στη Μιχάλοβτσε τον περιμένουν για να πάρει την ευκαιρία του στην πρώτη ομάδα ενώ ουκ ολίγοι σύλλογοι τον έχουν σημειώσει στο μπλοκάκι τους. Ένα όνομα που θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον.