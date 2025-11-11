Μουρίνιο: Κατηγορείται ότι άφησε στη Φενέρμπαχτσε λογαριασμό-μαμούθ για τη διαμονή του στο πολυτελές Four Seasons

Μουρίνιο φενερ

bet365

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έκανε έναν τεράστιο λογαριασμό στο πολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο καλείται να πληρώσει η Φενέρμπαχτσε.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο όσο καιρό βρισκόταν στη Φενέρμπαχτσε είχε επιλέξει να μη νοικιάσει σπίτι στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν συμφωνίας με την τότε ομάδα του διέμενε στο πολυτελές Four Seasons Ηotel στις όχθες του Βοσπόρου.

Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται να έκανε αρκετές σπατάλες στον χώρο του ξενοδοχείου και όπως αποκάλυψε η Daily Mail άφησε φεύγοντας μία τεράστια οφειλή την οποία θα πρέπει τώρα να καλύψουν τα Καναρίνια.

Δείτε Επίσης

Νέο ξέσπασμα Μουρίνιο: «Ξέρω ότι δεν με συμπαθεί ο διαιτητής, ούτε εγώ είναι η αλήθεια!»
Μουρίνιο - Μπενφίκα

Ο «Special One» έκανε έναν λογαριασμό ύψους 770.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της 16μηνης παρουσίας του στην Τουρκία, ποσό το οποίο θα πρέπει να εξοφλήσει κατά πάσα πιθανότητα η πρώην ομάδα του. Ο τούρκικος σύλλογος όχι μόνο του είχε εξασφαλίσει μία διαμονή σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της χώρας, μετά τη λήξη της συνεργασίας τους τον αποδέσμευσε δίνοντάς του μία υπέρογκη αποζημίωση που άγγιξε τα 9 εκατ. ευρώ, επομένως η κοινή τους πορεία με τον Πορτογάλο τούς κόστισε ακριβότερα από όσο υπολόγιζαν.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα