Μουρίνιο: Κατηγορείται ότι άφησε στη Φενέρμπαχτσε λογαριασμό-μαμούθ για τη διαμονή του στο πολυτελές Four Seasons
Ο Ζοζέ Μουρίνιο όσο καιρό βρισκόταν στη Φενέρμπαχτσε είχε επιλέξει να μη νοικιάσει σπίτι στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν συμφωνίας με την τότε ομάδα του διέμενε στο πολυτελές Four Seasons Ηotel στις όχθες του Βοσπόρου.
Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται να έκανε αρκετές σπατάλες στον χώρο του ξενοδοχείου και όπως αποκάλυψε η Daily Mail άφησε φεύγοντας μία τεράστια οφειλή την οποία θα πρέπει τώρα να καλύψουν τα Καναρίνια.
Ο «Special One» έκανε έναν λογαριασμό ύψους 770.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της 16μηνης παρουσίας του στην Τουρκία, ποσό το οποίο θα πρέπει να εξοφλήσει κατά πάσα πιθανότητα η πρώην ομάδα του. Ο τούρκικος σύλλογος όχι μόνο του είχε εξασφαλίσει μία διαμονή σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της χώρας, μετά τη λήξη της συνεργασίας τους τον αποδέσμευσε δίνοντάς του μία υπέρογκη αποζημίωση που άγγιξε τα 9 εκατ. ευρώ, επομένως η κοινή τους πορεία με τον Πορτογάλο τούς κόστισε ακριβότερα από όσο υπολόγιζαν.
Jose Mourinho accused of 'leaving Fenerbahce with a staggering £656k hotel bill' after length stay at the luxurious Four Seasons during Istanbul stint https://t.co/IFZkR0hnrE— Daily Mail Sport (@MailSport) November 10, 2025
