Ιωαννίδης: Περίπου έξι εβδομάδες εκτός, χάνει τα ματς της εθνικής
Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε με πατερίτσες στη Λισαβόνα από τις Αζόρες και τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Ελληνα επιθετικό. Ο φορ της Σπόρτινγκ τραυματίστηκε στο ματς με τη Σάντα Κλάρα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράση. Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν.
