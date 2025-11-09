Ασχημα τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα απουσιάσει περίπου έξι εβδομάδες.

Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε με πατερίτσες στη Λισαβόνα από τις Αζόρες και τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Ελληνα επιθετικό. Ο φορ της Σπόρτινγκ τραυματίστηκε στο ματς με τη Σάντα Κλάρα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράση. Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν.