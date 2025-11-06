Ώρα Ευρώπης: Με πίεση και γκολ η μάχη Μάλμε - Παναθηναϊκός, στα μέτρα του ΠΑΟΚ η Γιουνγκ Μπόις, τρίποντο για την ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League.

Μια ακόμη Πέμπτη με άρωμα Ευρώπης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις για τις φετινές εκτός συνόρων αξιώσεις τους, σε Europa και Conference League. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Μάλμε στη Σουηδία (19:45), ο «Δικέφαλος» υποδέχεται την Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (22:00) και η ΑΕΚ την Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Μάλμε είναι δίχως νίκη μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στη League Phase του Europa League. Ηττήθηκε από Λουντογκόρετς και Βικτόρια Πλζεν, ενώ πήρε τον βαθμό ισοπαλίας απέναντι στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Προβληματική η εικόνα της και εντός συνόρων, καθώς με ρεκόρ 12Ν-10Ι-7Η είναι στην 7η θέση της Allsvenskan. Επιθετικά είναι ομάδα με λύσεις, ανασταλτικά ωστόσο υστερεί σε σημαντικό βαθμό.

Δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει το 4-1 της πρεμιέρας κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις ο Παναθηναϊκός, καθώς ακολούθησαν back to back ήττες... made in Netherlands. Πρώτα το 1-2 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και στη συνέχεια το 3-1 στο Ρότερνταμ απέναντι στη Φέγενορντ. Ημέρες Ράφα Μπενίτεθ διανύει το «τριφύλλι», ωστόσο μετά το 2/2 με τον Ισπανό στον πάγκο κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο, ήρθε η ήττα 1-0 από τον Βόλο στη Μαγνησία. Πολλά τα ερωτήματα για το αγωνιστικό ταβάνι και τις αξιώσεις στο χορτάρι τη φετινή σεζόν, δεδομένα ωστόσο ο Παναθηναϊκός πάει στη Σουηδία για τη νίκη που θα τον κρατήσει στο κόλπο της πρόκρισης.

Η Μάλμε δεν πείθει γενικότερα και ειδικότερα εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του και μοιάζει ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αμφότερες οι ομάδες έχουν βασικό στόχο τη νίκη και τα pre game δεδομένα υπόσχονται ένα ματς με ρυθμό και φάσεις.

Μετά το 0-0 της πρεμιέρας κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ήττα στο Βίγκο από την Θέλτα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε εκπληκτικό «διπλό» στη Λιλ, με το εντυπωσιακό 4-3. Και αναπτέρωσε τις ελπίδες του ακόμη και μια θέση στην οκτάδα. Δύσκολο εγχείρημα αλλά όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ του τελευταίου μήνα. Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι σε καταπληκτική κατάσταση, με έξι σερί νίκες και γκολ 20-5 σε αυτό το διάστημα! Μεσοεπιθετικά ρολάρει ο «Δικέφαλος» με μπροστάρη τον Κωνσταντέλια, ανασταλτικά θέλει βελτίωση, ωστόσο το μομέντουμ είναι το καλύτερο δυνατό ενόψει της αναμέτρησης με τους Ελβετούς.

Η Γιούνγκ Μπόις ξεπέρασε την εντός έδρας συντριβή από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα και απάντησε με δύο νίκες. Εκτός έδρας κόντρα στη Στεάουα Βουκουρεστίου και εντός, με αντίπαλο την Λουντογκόρετς. Εντός συνόρων έχει μείνει πολύ πίσω στην κούρσα του τίτλου, καθώς είναι στο -9 από την πρωτοπόρο Τουν. Ομάδα με πολλά ερωτηματικά, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη από τη μέση και μπροστά αλλά και πολύ αφελής ανασταλτικά. Ο άναρχος ρυθμός την ευνοεί, δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί σε σετ παιχνίδι.

Είναι επικίνδυνη ομάδα η Γιουνγκ Μπόις, έχει τα όπλα της αλλά μοιάζει δύσκολο να κοντράρει αυτή την εκδοχή του ΠΑΟΚ. Δεν ρισκάρει αλόγιστα ο «Δικέφαλος» και με τους παίκτες που διαθέτει από τη μέση και μπροστά μπορεί να απειλήσει ανά πάσα στιγμή μια ασταθή αμυντική γραμμή.

Το τρίτο ελληνικό μέτωπο για το βράδυ της Πέμπτης συναντάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ ξέσπασε στην Αμπερντίν μετά την ήττα της πρεμιέρας στο Τσέλιε και το τελικό 6-0 «φτιάχνει» τον συντελεστή της στα σενάρια των ισοβαθμιών. Είναι νωρίς ακόμη, ωστόσο η ομάδα του Νίκολιτς μοιάζει ικανή να διεκδικήσει μια θέση στην οκτάδα και εκεί ο συνολικός απολογισμός τερμάτων μπορεί να παίξει τον ρόλο του. Δεν είναι πάντως σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ αυτή την εποχή και παρά το γεγονός ότι πέτυχε δύο σερί νίκες μετά τις ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, δεν έπεισε. Ούτε στο 1-0 επί της Ηλιούπολης (Κύπελλο), ούτε στο 1-0 επί του Παναιτωλικού.

Η Σάμροκ Ρόβερς είναι από τις πλέον αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης. Κάτι που φάνηκε τόσο στην ήττα 4-1 από την Σπάρτα στην Πράγα, όσο και στο 0-2 από την Τσέλιε. Δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες για οποιαδήποτε διάκριση στην Ευρώπη και η συμμετοχή της στη League Phase του Conference League συνιστά από μόνη της επιτυχία. Κατέκτησε πάντως το πρωτάθλημα Ιρλανδίας και στοχεύει στο νταμπλ, εντούτοις το στοιχείο αυτό δεν είναι ενδεικτικό της δυναμικής της, καθώς το επίπεδο εντός συνόρων είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά με την Ευρώπη.

Δεν χωράει και πολλή συζήτηση το παιχνίδι, αφού η διαφορά ποιότητας και αξίας των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Δεν χωράει και συζήτηση όσον αφορά την ΑΕΚ το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, για ευνόητους λόγους. Πολύ χαμηλά και δίχως αξία ο άσος, ενδιαφέρουσες ωστόσο οι επιλογές στα ειδικά.

