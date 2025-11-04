Εθνική Νέων: Κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ
H Εθνική Νέων προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Euro Κ19 μετά την επικράτηση με 2-1 απέναντι στην Γεωργία.
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για την τρίτη προκριματική φάση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί στην Αττάλεια, 12-18/11/2026, με αντιπάλους την Τουρκία, την Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν.
Για πρώτη φορά βρίσκεται στις κλήσεις ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ, ο ίδιος που αναμένεται να γίνει και με τη... βούλα διεθνής και ήταν ένα όνομα που η ελληνική ομοσπονδία είχε τσεκάρει εδώ και καιρό. Το δικαίωμα για την συμμετοχή του 18χρονου στόπερ στην Εθνική Ελλάδος έχει να κάνει με την μητέρα του, η οποία και είναι Ελληνίδα και μάλιστα ο παίκτης των «σφυριών» μιλάει και την ελληνική γλώσσα.
Ο Ογεμπάντε έχει τρία ματς με την Κ15 της Αγγλίας, χωρίς αυτό να γίνεται εμπόδιο φυσικά καθώς δεν έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών. Φέτος μετράει πέντε συμμετοχές με την Κ21 της Γουέστ Χαμ ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κ18 ως αρχηγός της.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
|Α/Α
|Ονοματεπώνυμο
|Θέση
|Ομάδα
|Έτος Γέννησης
|24
|Καλτσάς Βασίλειος
|Τερματοφύλακας
|DAC 1904
|2007
|18
|Κακαδιάρης Θεόφιλος
|Τερματοφύλακας
|Αστέρας Ακτόρ
|2007
|9
|Μπέλερης Ευστάθιος
|Τερματοφύλακας
|ΠΑΟΚ
|2007
|5
|Τσιότας Παύλος
|Αμυντικός
|ΠΑΟΚ
|2007
|6
|Ντουνγκά Μπέντρι
|Αμυντικός
|ΠΑΟΚ
|2007
|7
|Κωσίδης Γεώργιος
|Αμυντικός
|ΠΑΟΚ
|2007
|8
|Μπαταούλας Δημήτρης
|Αμυντικός
|ΠΑΟΚ
|2007
|12
|Καλόσκαμης Νεκτάριος
|Αμυντικός
|Παναθηναϊκός
|2007
|15
|Καρακτσάλης Βασίλειος
|Αμυντικός
|Ολυμπιακός
|2007
|20
|Ογιενπάντε Ράιαν Ολάνταιο
|Αμυντικός
|West Ham
|2007
|16
|Φίλης Χρήστος
|Μέσος
|Ολυμπιακός
|2007
|1
|Χαρούπας Κωνσταντίνος
|Μέσος
|Άρης
|2007
|21
|Σαρρής Ιωάννης
|Μέσος
|Modena FC
|2007
|10
|Ελευθεριάδης Βασίλειος
|Μέσος
|ΠΑΟΚ
|2007
|11
|Ζέκα Ρουσίτ
|Μέσος
|Παναθηναϊκός
|2007
|4
|Παπανικόπουλος Αθανάσιος
|Μέσος
|ΠΑΟΚ
|2007
|2
|Μύθου Ανέστης
|Επιθετικός
|ΠΑΟΚ
|2007
|3
|Μπέρδος Δημήτριος
|Επιθετικός
|ΠΑΟΚ
|2008
|13
|Χαμζά Έρικ
|Επιθετικός
|Ολυμπιακός
|2007
|14
|Κολοκοτρώνης Πέτρος
|Επιθετικός
|Ολυμπιακός
|2007
|17
|Σώκος Γεώργιος
|Επιθετικός
|Παναθηναϊκός
|2007
|19
|Τερζής Σωτήριος
|Επιθετικός
|Παναθηναϊκός
|2007
|22
|Τσίγκας Ματθαίος
|Επιθετικός
|Stuttgart
|2007
|23
|Καραργύρης Ζωής Αντώνιος
|Επιθετικός
|ΑΕΚ
|2007
