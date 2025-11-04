Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για την τρίτη φάση των προκριματικών στο Euro Κ19. Στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για πρώτη φορά βρίσκεται ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ.

H Εθνική Νέων προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Euro Κ19 μετά την επικράτηση με 2-1 απέναντι στην Γεωργία.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για την τρίτη προκριματική φάση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί στην Αττάλεια, 12-18/11/2026, με αντιπάλους την Τουρκία, την Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν.

Για πρώτη φορά βρίσκεται στις κλήσεις ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ, ο ίδιος που αναμένεται να γίνει και με τη... βούλα διεθνής και ήταν ένα όνομα που η ελληνική ομοσπονδία είχε τσεκάρει εδώ και καιρό. Το δικαίωμα για την συμμετοχή του 18χρονου στόπερ στην Εθνική Ελλάδος έχει να κάνει με την μητέρα του, η οποία και είναι Ελληνίδα και μάλιστα ο παίκτης των «σφυριών» μιλάει και την ελληνική γλώσσα.

Ο Ογεμπάντε έχει τρία ματς με την Κ15 της Αγγλίας, χωρίς αυτό να γίνεται εμπόδιο φυσικά καθώς δεν έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών. Φέτος μετράει πέντε συμμετοχές με την Κ21 της Γουέστ Χαμ ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κ18 ως αρχηγός της.

Αναλυτικά οι κλήσεις: