Εθνική Νέων: Κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για την τρίτη φάση των προκριματικών στο Euro Κ19. Στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για πρώτη φορά βρίσκεται ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ.

H Εθνική Νέων προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Euro Κ19 μετά την επικράτηση με 2-1 απέναντι στην Γεωργία.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για την τρίτη προκριματική φάση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί στην Αττάλεια, 12-18/11/2026, με αντιπάλους την Τουρκία, την Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν.

Για πρώτη φορά βρίσκεται στις κλήσεις ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ, ο ίδιος που αναμένεται να γίνει και με τη... βούλα διεθνής και ήταν ένα όνομα που η ελληνική ομοσπονδία είχε τσεκάρει εδώ και καιρό. Το δικαίωμα για την συμμετοχή του 18χρονου στόπερ στην Εθνική Ελλάδος έχει να κάνει με την μητέρα του, η οποία και είναι Ελληνίδα και μάλιστα ο παίκτης των «σφυριών» μιλάει και την ελληνική γλώσσα.

Ο Ογεμπάντε έχει τρία ματς με την Κ15 της Αγγλίας, χωρίς αυτό να γίνεται εμπόδιο φυσικά καθώς δεν έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών. Φέτος μετράει πέντε συμμετοχές με την Κ21 της Γουέστ Χαμ ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κ18 ως αρχηγός της.

 

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΘέσηΟμάδαΈτος Γέννησης
24Καλτσάς ΒασίλειοςΤερματοφύλακαςDAC 19042007
18Κακαδιάρης ΘεόφιλοςΤερματοφύλακαςΑστέρας Ακτόρ2007
9Μπέλερης ΕυστάθιοςΤερματοφύλακαςΠΑΟΚ2007
5Τσιότας ΠαύλοςΑμυντικόςΠΑΟΚ2007
6Ντουνγκά ΜπέντριΑμυντικόςΠΑΟΚ2007
7Κωσίδης ΓεώργιοςΑμυντικόςΠΑΟΚ2007
8Μπαταούλας ΔημήτρηςΑμυντικόςΠΑΟΚ2007
12Καλόσκαμης ΝεκτάριοςΑμυντικόςΠαναθηναϊκός2007
15Καρακτσάλης ΒασίλειοςΑμυντικόςΟλυμπιακός2007
20Ογιενπάντε Ράιαν ΟλάνταιοΑμυντικόςWest Ham2007
16Φίλης ΧρήστοςΜέσοςΟλυμπιακός2007
1Χαρούπας ΚωνσταντίνοςΜέσοςΆρης2007
21Σαρρής ΙωάννηςΜέσοςModena FC2007
10Ελευθεριάδης ΒασίλειοςΜέσοςΠΑΟΚ2007
11Ζέκα ΡουσίτΜέσοςΠαναθηναϊκός2007
4Παπανικόπουλος ΑθανάσιοςΜέσοςΠΑΟΚ2007
2Μύθου ΑνέστηςΕπιθετικόςΠΑΟΚ2007
3Μπέρδος ΔημήτριοςΕπιθετικόςΠΑΟΚ2008
13Χαμζά ΈρικΕπιθετικόςΟλυμπιακός2007
14Κολοκοτρώνης ΠέτροςΕπιθετικόςΟλυμπιακός2007
17Σώκος ΓεώργιοςΕπιθετικόςΠαναθηναϊκός2007
19Τερζής ΣωτήριοςΕπιθετικόςΠαναθηναϊκός2007
22Τσίγκας ΜατθαίοςΕπιθετικόςStuttgart2007
23Καραργύρης Ζωής ΑντώνιοςΕπιθετικόςΑΕΚ2007

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

