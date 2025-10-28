Ράγιαν Ογεμπάντε: Το νέο «πουλέν» που εντόπισε η ΕΠΟ και η ελληνίδα μητέρα του

Μία ακόμα περίπτωση από το εξωτερικό εντόπισε η ΕΠΟ καθώς ο Ράγιαν Ογεμπάντε αναμένεται να κληθεί στις κλήσεις της Εθνικής Νέων το επόμενο διάστημα.

Μετά τον Νόα Άλεν, η ΕΠΟ εντόπισε ακόμα έναν ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή καθώς έχει κυκλώσει το όνομα του Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 18χρονος στόπερ είναι μία περίπτωση που αρέσει στους ανθρώπους της ομοσπονδίας και αναμένεται να γίνει μέλος της Εθνική Νέων.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με τη Β' ομάδα της Γουέστ Χαμ παρά το νεαρό της ηλικίας του και θεωρείται ένα από τα καυτά project του αγγλικού συλλόγου. Αγωνίζεται ως στόπερ ενώ μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα είναι ανάμεσα στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα στις επόμενες κλήσεις για την Εθνική Νέων και η σύνδεση του με την Ελλάδα προέρχεται από τη μητέρα του, η οποία είναι ελληνίδα και για αυτό και το ίδιο το παιδί μιλάει την ελληνική γλώσσα.

Φέτος μετράει πέντε συμμετοχές με την Κ21 των «σφυριών» παρά το νεαρό της ηλικίας του ενώ είχε και τρία ματς με την Κ15 της Αγγλίας. Άξιο αναφοράς ότι πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κ18 ως αρχηγός της Γουέστ Χαμ.