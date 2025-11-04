Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο νοσοκομείο της Χαλκίδας: «Για τα οπαδικά μωρέ;»

Τι λέει η γυναίκα που είδε τον 23χρονο να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο μετά τη συμπλοκή στη Χαλκίδα.

Σοκ και θλίψη επικρατούν στη Χαλκίδα μετά τη φονική επίθεση με μαχαίρι που κόστισε τη ζωή ενός 23χρονου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11), μετά από συμπλοκή νεαρών επί της οδού Ληλαντίων, με αποτέλεσμα ο ένας να δεχθεί μαχαιριές κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εξετάζονται και τα οπαδικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό αυτό.

Μία γυναίκα που βρισκόταν στο νοσοκομείο τη στιγμή που μετέφεραν τον νεαρό, περιέγραψε στο evima.gr όσα είδε:

«Είμαι σε σοκ! έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας.

Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο;

Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα…

Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», είπε χαρακτηριστικά στη μαρτυρία της.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη πως, σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες, ο νεαρός δε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αγροτικό όχημα, αλλά με ένα μικρό γκρι αυτοκίνητο, γεγονός που ερευνάται από τις Αρχές.