Οι δικαστικές περιπέτειες του Μπεν Γιεντέρ συνεχίζονται, με τον ίδιο και τον αδελφό του να παραπέμπονται σε δίκη για την υπόθεση βιασμού το 2023.

Ο Μπεν Γεντέρ θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης μαζί με τον αδελφό του Σαμπρί, μετά από σχετική απόφαση που εκδόθηκε τη Δευτέρα (3/11) από το ποινικό δικαστήριο του Άλπ-Μαριτίμ της Γαλλίας. Το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο για σοβαρά ποινικά αδικήματα, που σχετίζονται με υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης. Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες για βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση, οι οποίες σχετίζονται με γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν το καλοκαίρι του 2023.

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ερευνών, ο ανακριτής αποφάσισε την παραπομπή των δύο κατηγορουμένων σε δίκη, έπειτα από καταγγελία δύο νεαρών γυναικών για σοκαριστικά περιστατικά σε διαμέρισμα κοντά στο Μονακό. Οι κατηγορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς πρόκειται για εγκλήματα που, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, επισύρουν βαρύτατες ποινές, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους.

Πέρυσι οι δυό τους είχαν καθίσει στο εδώλιο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, όμως, οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν.

Ο Μπεν Γεντέρ, που έχει αγωνιστεί 19 φορές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας κι έχει σημειώσει τρία γκολ, τελούσε υπό δικαστική επιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στην Τουρκία με τη φανέλα της Σακαριασπόρ.